﻿Das Jahr der Bramstedter TS in der Fußball-Kreisliga

Bad Bramstedt. Der Bramstedter TS fehlten wenige Sekunden, dann hätte sich der von Andreas Cornelsen trainierte Fußball-Kreisligist im Titelrennen der Staffel Mitte vier Punkte von der Konkurrenz abgesetzt. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit glich TuS Tensfelds Torge Brötzmann das BT-Führungstor durch Dante Vozic (77.) aus. „So spät den Sieg zu verspielen, ist bitter“, bewertete Cornelsen den Spielverlauf. „Nimmt man das komplette Spiel, ist das Unentschieden aber gerecht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz des Punktverlustes urteilt der 47-jährige BT-Coach: „2022 war das Jahr der Bramstedter TS.“ Cornelsen erinnert daran, dass die Mannschaft bei seinem Amtsantritt im Januar akut abstiegsbedroht gewesen ist. „Erst am vorletzten Spieltag haben wir den Klassenerhalt perfekt gemacht.“ Aufgrund der späten Planungssicherheit sei es schwierig gewesen, Neuzugänge zu gewinnen. Aus dem eigenen Nachwuchs konnte nicht geschöpft werden: „Im Jugendbereich fehlt der BT leider noch eine A-Jugend.“

Thomas Maibom

Immerhin gelang es, Tom-Bastian Müller (SVHU U19) und Bastian Schulze (SV Boostedt U 19) für einen Wechsel nach Bad Bramstedt zu begeistern. „Im Winter kommt noch Alexander Zemballa von Fetihspor Kaltenkirchen hinzu“, sagt der in Hamburg-Langenhorn lebende Cornelsen, der für sein Kreisliga-Team 25 Spieler auf dem Zettel hat. Er ist gespannt, wie Zemballa einschlägt: „Vor seinem Kreuzbandriss war der Stürmer der Torjäger von Fetihspor II in der B-Klasse. Jetzt steht er bei uns zwei Spielklassen höher vor dem Neuanfang.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Saisonziel lautete, eine sorgenfreie Saison zu spielen. „Dass wir sogar das Zeug für die Spitzengruppe haben, kristallisierte sich erst in den vergangenen Wochen heraus“, erklärt Cornelsen. Seine Mannschaft sei gut gemixt mit jungen und erfahrenen Spielern: „Sie besticht mit ihrer Geschlossenheit.“

BT kann auch ohne Tahir Yavuz gewinnen

Es zahlt sich aus, dass die Verantwortung auf und neben dem Platz auf mehr Schultern verteilt worden ist. „Früher war es so, dass bei der BT die Welt untergegangen ist, wenn Tahir Yavuz nicht spielen konnte“, sagt Cornelsen. Heute sei der 39-jährige Mittelfeldspieler immer noch ein wichtiger Mann. „Aber das Team hat begriffen, dass es auch ohne Tahir Spiele gewinnen kann.“

Einige Spieler mussten gehen. „Wir haben uns von dem einen oder anderen unzuverlässigen Akteur getrennt. Kaum zu trainieren, aber sich wie ein Star zu benehmen, das funktioniert bei mir nicht“, sagt Cornelsen. Der Trainer mit B-Lizenz lobt die gute Zusammenarbeit mit der zweiten Herrenmannschaft, die Domenik Aydin trainiert. Im Umfeld habe alles, was Bastian Reschke (sportlicher Leiter) und Stefan Tanneberger (Abteilungsleiter) anpacken, Hand und Fuß.

Nach unten brennt nichts mehr an

Kapitän Florian Friedrich, auf den Cornelsen große Stücke hält, und seine Mitspieler hätten am späten Ausgleich des TuS Tensfeld zu knabbern gehabt. „Die Kinnladen gingen natürlich nach unten. Die Enttäuschung ist aber recht schnell dem Stolz auf das gewichen, was die Jungs geleistet haben“, erklärt Cornelsen. Mit 30 Punkten hat die BT ihr erstes Saisonziel viel früher als erwartet erreicht. „Nach unten brennt nichts mehr an, jetzt können wir uns neuen Herausforderungen stellen“, freut sich Cornelsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vierkampf um den Aufstieg

In der Kreisliga Mitte tobt ein Vierkampf um den Staffelsieg. Die BT, TuS Tensfeld, SV Boostedt und der SV Wahlstedt liegen in der Tabelle eng beieinander. „Wir sind mittendrin, so soll es möglichst lange bleiben“, sagt Cornelsen. Am Sonnabend ab 14.30 Uhr treffen Tensfeld und Boostedt in einem Nachholspiel aufeinander. Den Tensfeldern reicht ein Remis, um die BT von der Spitze zu verdrängen, die Boostedter wären bei einem Sieg neuer Tabellenführer.