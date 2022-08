Die Fußballer der zweiten Mannschaft des SSC Phoenix Kisdorf tun sich nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga noch schwer. Das Team von Trainer Marcel Reiff steht nach drei Spieltagen punktlos am Tabellenende. Doch in Kisdorf gibt man sich weiter gelassen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket