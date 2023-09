﻿TuS Hartenholm steht im Finale des Fußball-Kreispokals

Mit dem 2:1 gegen den SC Rönnau 74 kegelten die Fußballer des TuS Teutonia Alveslohe einen klaren Favoriten aus dem Fußball-Kreispokal. Die nächste Überraschung gegen einen Verbandsligisten blieb aber aus: Der A-Klassist verlor das Halbfinale gegen den TuS Hartenholm.

Alveslohe. Der TuS Hartenholm steht im Endspiel um den Fußball-Kreispokal. Das Spitzenteam aus der Verbandsliga West wurde in der Vorschlussrunde mit dem 4:1 (1:1) beim A-Klassisten TuS Teutonia Alveslohe seiner Favoritenrolle gerecht. Die Elf von Trainer Martin Genz trifft im Endspiel am Donnerstag, 9. Mai, in Leezen auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen der Kaltenkirchener TS und dem SV Todesfelde (Dientag, 10. Oktober, 19.30 Uhr/Kunstrasen am Kaltenkirchener Marschweg).