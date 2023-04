Kreisreiterbund Plön: Kreismeisterschaft Vielseitigkeit in Bredeneek

Bredeneek. Die Reiterinnen und Reiter der Klasse E werden am Sonnabend und in Klasse A am Sonntag auf dem Gelände der Familie von Paepcke (Hof Bredeneek) erwartet, um die neuen Kreismeister der Vielseitigkeit zu küren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An beiden Tagen wird am Vormittag mit Dressur und Springen begonnen, bevor es am Nachmittag zum Highlight übergeht: Eine E- und eine A**-Geländestrecke durch den Bredeneeker Wald.

Vorfreude auf das Turnier im Mai. Viele Helferinnen und Helfer, ohne die das Turnier nicht möglich wäre. © Quelle: Karen von Paepcke

Einstiegsprüfungen für den Gelände-Nachwuchs

Um weiterhin die Türen in diesen Sport zu öffnen, wird es am Sonnabend, dem 13. Mai, zusätzlich zu der Vielseitigkeit der Klasse E einen Gelände-Reiterwettbewerb und einen Führzügelwettbewerb Cross Country für die kleinsten Nachwuchsreiter geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Eintritt ist wie immer frei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.