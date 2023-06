﻿Wiebke Selk wird Kreismeisterin im Springen

Bad Segeberg. Viele Pferde und ihre Reiterinnen und Reiter waren am Wochenende in Bad Segeberg zu sehen. Gleich in 16 Touren ermittelten die Reiterinnen und Reiter aus dem Reiterbund Segeberg-Neumünster am Wochenende ihre diesjährigen Kreismeister. Dazu kam die Vielseitigkeitskreismeisterschaft des Reiterbundes Stormarn.

Geritten wurde am Sonnabend und Sonntag Dressur und Springen auf dem Landesturnierplatz an der Marienstraße. Für die Geländeritte für die Vielseitigkeitsprüfungen ging es bereits am Freitag auf den Geländeplatz im nahegelegenen Ihlwald. Etwa 1700 Nennungen lagen vor, rund 500 Pferde waren angemeldet worden.

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend sind die Nennzahlen beim Kreisturnier gestiegen

„Wir sind sehr zufrieden“, erzählt Mareike Lundius, die zweite Vorsitzende des Reiterbundes Segeberg-Neumünster und als Turnierverwalterin für die Meldestelle zuständig. „Die Nennzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.“ Und stehen somit im gegensätzlichen Trend zu den gesamten aktuellen Nennungsergebnissen auf regionalen Reitturnieren, die kontinuierlich weniger werden.

Ausgeschrieben waren an den drei Turniertagen insgesamt 36 Prüfungen. Die Springen gingen von der Klasse E bis zur Klasse L, in der Dressur waren es Prüfungen von E bis M. Die Geländeprüfungen, ein Geländeritt der Klasse E und der Klasse A** waren bereits am Freitag an der Reihe.

Für die Kreismeisterschafts-Touren in Dressur und Springen waren jeweils zwei Wertungsprüfungen zu reiten, in denen die Parcours von Parcourschef Torben Mölleken zu überwinden waren.

Parcous „schön, aber anspruchsvoll“

„Das Kreisturnier war wieder super organisiert. Die Parcours waren schön zu reiten, aber anspruchsvoll. Und es gab tolle Ehrenpreise“, fasst Wiebke Selk (RFV Bad Segeberg u.U.) zusammen. Mit ihrer Wicki gewann sie die Kreismeisterschaft in der kleinen Springtour. Sie gewannen die Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse A** in 46,62 Sekunden. In der Stilspringprüfung der Klasse A* wurden sie mit einer Wertnote von 7,8 Dritte.

Selk und ihre 17-jährige Holsteinerstute sind seit sieben Jahren ein Team. Das Kreisturnier war erst das dritte Turnier und das zweite Springturnier nach einer Pause, denn Selk ist im vergangenen Jahr Mutter geworden.

Neben den einzelnen Disziplinen ritten die Reit- und Fahrvereine aus dem Reiterbund Segeberg-Neumünster um die beste Mannschaft im Abteilungswettkampf, den Junioren-, und Pony-Reitabteilungen. Hierbei wird eine Abteilungsdressur geritten. Außerdem reiten jeweils zwei aus jeder Mannschaft in den Teilprüfungen Dressur und Springen. Beim Wettkampf der Reit- und Fahrvereine ist auch ein Geländeritt als Teilprüfung dabei.

Hier siegte der RFV Bad Segeberg. Es ritten Melanie Stümper auf Calle der Große, Britta Thede mit Roy Rock‘n Roll, Franziska Anna Saul mit Fortuna und Dana Kahl (Esrum). Auf den Silberrang platzierten sich die Reiterinnen von der RSG Schmalensee, Bronze sicherten sich die Reiterinnen des RFV Kisdorf-Henstedt-Ulzburg.

Es ging auf dem Landesturnierplatz und im Ihlwald nicht nur um die Kreismeistertitel, sondern die Nachwuchsvielseitigkeitsreiter maßen sich im Schleswig-Holstein-Nachwuchschampionat der Junioren, einmal auf Großpferden und einmal auf Ponys. Das Championat bestand aus einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A**.

Alle Kreismeister im Überblick

KM Dressur Klasse A1. Dana Kahl (RFV Bad Segeberg u.U.) und Die Chantal2. Vivien Borck (RFV Kisdorf/Henstedt-Ulzburg u. U.) und Remember Me3. Arlette Witt (RuFV Struvenhütten e.V. u. Umg.) und Proud Real Pleasure

KM Dressur Klasse A Junioren1. Pauline Samrei (RFV Eichengrund-Lentföhrden) und Screenshot S2. Sarah Lehmann (RFV Kisdorf/Henstedt-Ulzburg u. U.) und Dream Deluxe NG3. Carolina Lüthje (RFV Bad Segeberg u. U.) und Ariya

KM Dressur Klasse A Junge Reiter1. Julia Ehlers (RFV Bad Segeberg u. U.) und Herbstglanz

KM Dressur Klasse A Ponys1. Smilla Ehrke (RV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.) und Cheyen HA2. Jule Friedrichs (RuFV Neuengörs u. Umg.) und Negra Veneziana3. Jillian Wiethüchtet (Garstedt-Ochsenzoller RuFV) und Hove’s Lina

KM Dressur Klasse L1. Johanna Steen (Garstedt-Ochsenzoller RuFV) und Mein Freund Medicus2. Ann-Charlott Villmann (RFV Eichengrund-Lentföhrden) und Giant of Love3. Viveca-Antonia Ziebell (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.) und Koffifee

KM Dressur Klasse M1. Nicole Vater (RFV Schlamersdorf u.U.) und Coco Dancer C2. Carolin Koch (RuFV Neuengörs u. Umg.) und Fabergé 3. Catharina Sarkander (RFV Bad Segeberg u.U.) und Chelsea 133

KM Springen Klasse A1. Wiebke Selk (RFV Bad Segeberg u.U.) Wicki 2. Franziska Hell (RFV Schlamersdorf u.U.) und Charlie 3. Kirstin Ebert (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.) und Quennessy

KM Springen Klasse A Junioren1. Laura Marie Hintz (RFV Schlamersdorf u. U.) und König’s Zora2. Hannah Hübener (RFV Bad Segeberg u. U.) und Privat Club3. Liv Grete Welt (RFV Bad Segeerg u. U.) und Dominka

KM Springen Klasse A Junge Reiter1. Brinja Spahr (RFV Bad Segeberg u. U.) und Cancini

KM Springen Klasse A Ponys1. Lotta Mie Thede (RVF Bad Segeberg u. U.) und Elly2. Coco Jolie Hoffmann (RFV Bad Segeberg u. U.) und Bellevue s

KM Springen Klasse L1. Peter Christian Christophersen (Garstedt-Ochsenzoller RuFV) und Calle Quick2. Beeke Jankowski (RSG Schmalensee) und Didgeridoo3. Emily Gerhard (RuFV Neuengörs u. Umg.) und Bonny

KM Vielseitigkeit1. Kristina Kaste (Garstedt-Ochsenzoller RuFV) und Adonis2. Nadine Zastrow (RFV Schlamersdoerf) und Carkelly3. Desiree Schaeffer (RFV Bad Segeberg) und Belissima GP

KM Wettkampf der Pony-Reitabteilungen1. RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg2. Garstedt-Ochsenzoller RuFV)3. RFV Schlamersdorf

KM Wettkampf der Reit- und Fahrvereine1. RFV Bad Segeberg u. U.)2. RSG Schmalensee3. RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u. U.

KM Wettkampf der Junioren-Reitabteilungen1. Garstedt-Ochsenzoller RuFV2. RV Bad Segeberg u. U.)3. RV Kisdorf Henstedt-Ulzburg

KM Vielseitigkeit Stormarn1. Katja Schlüter (RFV Zarpen u. U.) und Fanni Mae KS2. Lotta Sassermann (RV Tangstedt) und Cassanjo3. Smilla Katrin Hermann (RFV Zarpen u. U.) und Leon

