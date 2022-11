﻿KSV-Stürmer Wriedt: Bewerbung für die WM

Karlsruhe. Was für eine Machtdemonstration von Holstein Kiel. Mit 4:1 fertigten die Störche am Sonnabend den Karlsruher SC ab. Das deutliche Ergebnis spiegelte sich auch auf dem Platz wider. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp war bissiger, griffiger und gewann die entscheidenden Zweikämpfe. Eigentor hin oder her: Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt war die KSV-Führung voll und ganz verdient.

Der Sieg war dabei auch ein Erfolg der Kieler Taktik. Rapp hatte auf eine Fünferkette umgestellt, besetzte so die Außenbahnen besser. Im Zentrum arbeitete Fin Bartels auf der Acht, lief so manche Lücke zu. Der Plan ging auf, und Holstein dominierte den KSC fast über die gesamte Spielzeit hinweg.

Hinzu kam in der Offensive die kleine Show von Kwasi Okyere Wriedt, der sich aus seinem zwischenzeitlichen Tief herausgearbeitet hat. Abseits seiner beiden Treffer, die man durchaus als Bewerbung in Richtung Ghanas Nationaltrainer Otto Addo verstehen kann, machte Wriedt zahlreiche Bälle fest und prägte mit seinem Einsatz, wie beim 2:0, maßgeblich das Spiel der Störche in Karlsruhe. So kann für Wriedt der Sprung aus dem vorläufigen WM-Kader nach Katar gelingen.

Holstein Kiel muss den Schwung in die Woche mitnehmen

Der starke Auftritt in der Fremde zeigt, dass Holstein Kiel auch Zeichen setzen kann – gerade mit Blick auf die 1:2-Niederlage in der Vorwoche gegen Fortuna Düsseldorf. Eine bessere Antwort hätten die Kieler nicht geben können. Für die Störche gilt es, den Schwung in die restlichen beiden Spielen der Englischen Woche mitzunehmen. Mit 23, vielleicht sogar 26 oder gar 29 Punkten stünde die KSV zur Winterpause gut da. Wer hätte das nach dem sehr durchwachsenen Start noch gedacht?