﻿KT erwartet SVHU zum Saisonauftakt

Der SV Henstedt-Ulzburg gastiert zum Auftakt in die Landesliga-Saison beim Kreisrivalen und Nachbarn Kaltenkirchener TS.

Dem Zufall wollten weder René Sixt noch Christian Pusch etwas überlassen. Und so hatten der Trainer des Aufsteigers Kaltenkirchener TS und der des SV Henstedt-Ulzburg ihre Fußballer wochenlang für den Saisonstart in der Landesliga schwitzen lassen. Am Sonnabend fällt nun endlich der Startschuss.

