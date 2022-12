﻿Wie KT-Fußballer Finn Luca Rerop in der Torschützenliste nach oben kam

Kaltenkirchen. Die Kaltenkirchener TS spielt als Neuling in der Fußball-Landesliga Holstein eine starke Saison. Finn Luca Rerop hat dabei eine Hauptrolle übernommen. Mit zehn Treffern führt der schnelle Flügelspieler die Torschützenliste an. Trainer René Sixt ist von der Entwicklung des 21-Jährigen begeistert: „Finn ist fußballverrückt, fehlt selten im Training. Er arbeitet ehrgeizig daran, sich ständig zu verbessern. Als Mensch ist er ein ganz feiner Kerl und in der Mannschaft absolut anerkannt.“

Vor seinem letzten U 19-Jahr wechselte Rerop im Sommer 2019 vom TSV Nahe zur KT. „Eigentlich wollte ich mit meinem Bruder Dennis in der zweiten Männermannschaft spielen“, erzählt der in Henstedt-Ulzburg wohnende Rerop. „Nach einem Vorbereitungsturnier kam dann aber Ligatrainer Sixt auf mich zu und holte mich in den Kader der ersten Mannschaft.“ Rerop eroberte sich einen Stammplatz in der Elf, die damals in der Verbandsliga spielte – und hat ihn trotz stärker gewordener Konkurrenz bis heute nicht mehr abgegeben.

KT profitiert von Rerops Spielfreude

„Die Mannschaft profitiert von Finns Spielfreude. Mit seinem Tempo und den Dribblings ist er schwer zu verteidigen“, sagt Sixt. Nur eines bereitete dem Coach und dessen Assistenten Daniel Schumacher nach dem Aufstieg Kopfzerbrechen: Würde Rerop die erforderliche Zweikampfhärte entwickeln, um in der Landesliga zu bestehen?

„Die Antwort auf diese Frage hat Finn auf dem Platz eindrucksvoll gegeben“, sagt Sixt. „Er ist mit der Mannschaft gewachsen, hat in der Hinrunde aber auch individuell den nächsten großen Schritt gemacht.“ Rerops Stern ging am sechsten Spieltag mit einem Dreierpack beim 6:3-Sieg in Eichholz auf. „Ein Torjäger war ich bis dahin nie“, sagt der Spieler, der beruflich im Außendienst tätig ist. „Aber mit den Toren in Eichholz ist irgendwie ein Knopf aufgegangen.“

„Mini-Robben“ Rerop trifft und trifft

Rerop tritt seitdem immer selbstbewusster auf, riskiert mehr Dribblings und Torschüsse als früher: „Wenn es auf dem Platz klappt, steigt das Vertrauen in die eigene Stärke. Es spielt sich leichter“, sagt der Spieler, der im Training intensiv an seinem Torabschluss gefeilt hat. „Diese Arbeit zahlt sich jetzt aus.“ Obwohl Rechtsfuß, fühlt sich Rerop auf der linken Außenbahn am wohlsten: „Wie ein seitenverkehrter Mini-Robben ziehe ich gern nach innen und schieße.“

Torjäger und Teamplayer

Trotz seiner vielen Tore vernachlässigt Rerop die Defensivarbeit nicht. „Wir sind ein Team, in dem es zwischenmenschlich passt. In dem jeder für den anderen läuft und kämpft“, nennt Rerop einen Grund dafür, warum die Kaltenkirchener auf der Erfolgswelle surfen. Ein anderer: „Wir sind eine junge Mannschaft, in der es zwei Anführer mit mehr Erfahrung gibt.“ Abwehrchef Marc Jürgensen und Mittelfeldregisseur Jonas Jeschke lenken das Spiel der KT.

Mittelfristig Oberliga

Sieben Punkte liegt die Kaltenkirchener TS in der Tabelle hinter Spitzenreiter Preußen Reinfeld. Die Elf von Coach Sixt hat noch zwei Spiele mehr als die Reinfelder auszutragen. So weit, wie es aussieht, sind die Kaltenkirchener also gar nicht weg. Finn Luca Rerop hält den Ball flach: „Es wäre toll, wenn wir im weiteren Saisonverlauf ein wenig Druck auf Reinfeld aufbauen könnten.“ In dieser Saison sei es allerdings das vorrangige Ziel, sich in der Landesliga zu etablieren. „Die Mannschaft brennt aber auf Erfolge. Mittelfristig wollen wir schon einen Angriff auf die Oberliga starten.“