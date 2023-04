﻿KTV Adler feiern vor Rekordkulisse Spieler-Abschied im Heimspiel-Finale

Kiel. Der letzte Ball war schon lange gespielt, der Siegerjubel seit einer halben Stunde verklungen, doch kein Zuschauer hatte die Hein-Dahlinger-Halle verlassen: Das Publikum der KTV Adler feierte am Sonnabend weit nach Spielschluss den Erfolg im letzten Heimspiel der Zweiten Volleyball-Bundesliga, die Saison und die scheidenden Spieler und Trainer. Nach einer wechselhaften Spielzeit haben sich die Adler wieder in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt und bestätigten mit dem 3:1 (18:25 25:15 25:17 25:20) gegen die TuB Bocholt ihre starke Leistung in der Rückrunde und die hohe Moral der Mannschaft.

624 Zuschauer strömen in die Hein-Dahlinger-Halle

Die Partie gegen die Mannschaft aus dem Westmünsterland war ein Ereignis, das sich die Kieler Volleyball-Fans nicht entgehen wollten. Es war die Verneigung vor den Spielern, die in den vergangenen zehn Jahren eine Ära des Volleyballs in Schleswig-Holstein geprägt haben und die nun zum letzten Mal die Kulisse genießen wollten. Das Abschiedsspiel von Moritz Behr, Robin Hanke, Jenne Hinrichsen, Janosch Maas und Bengt Sievers lockte ein Saison-Rekordpublikum in die Hein-Dahlinger-Halle. 624 Zuschauer, darunter der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Volleyball-Verbandes (SHVV), Bernd Neppeßen, und SHVV-Ehrenmitglied Michael Klieber waren in bester Party-Laune.

Bocholts Rolle als Party-Crasher hält nur kurz

Kurzzeitig allerdings schien es, als wollten die Bocholter Spieler wieder zu Kieler Party-Crashern werden. Vor genau zwei Jahren hatten sie den Adlern im vorletzten Saisonspiel die Meisterschaft verdorben. Jetzt starteten sie trotz Minimalbesetzung und ohne Trainer so hochmotiviert und furios in die Partie, dass der Kieler Abschiedsgala ein dicker Dämpfer drohte. Angetrieben von harten Aufschlägen und einem starken Block nahmen die Gäste den Druck aus dem Adler-Spiel und hatten sich schnell den ersten Satz gesichert. „Wir sind mit viel Genuss in dieses Spiel gegangen – vielleicht etwas zu viel Genuss. Bocholt hat jeden Aufschlag getroffen und wir wurden nervös. In so einer Phase kann das Spiel auch ganz schnell kippen“, sagte Adler-Trainer Joshua Winkelmann.

Doch es zeichnet die Qualität und die Routine dieser Kieler Mannschaft aus, dass sie sich selbst aus dieser mentalen Druckphase befreien kann. Ohne dass Winkelmann, der die gestandenen Spieler von Beginn an aufs Feld geschickt hatte, in die Aufstellung eingreifen musste, stand im zweiten Satz eine andere Adler-Mannschaft auf dem Feld. Plötzlich waren es die Kieler, die den Druck aufbauten, war es vor allem Robin Hanke, der eine Wand am Netz hochzog. Mit zwei direkten Aufschlagpunkten von Moritz Behr zum Satzgewinn holten sich die Gastgeber den Ausgleich und das Selbstvertrauen zurück.

Im Anschluss gab es in der Halle kaum mehr einen Zweifel am Kieler Sieg. Das Bocholter Minenspiel und die Körpersprache waren ein Spiegelbild der missglückten Aktionen und technischen Fehler, die sich auf ihrer Seite häuften und den Kielern in bester Spiellaune den Weg zum Sieg ebneten. So gab es ausschließlich strahlende Gesichter, als Peter Klaua und Mats Bürger dem Quintett der großen Spieler unter dem Jubel der Zuschauer die Legenden-Trikots übergaben. Neben Behr, Hanke, Hinrichsen, Maas und Sievers wurde auch noch Ole Lorenzen verabschiedet, der ein Auslandsjahr einlegt. Zudem wird Joshua Winkelmann, der mit Kristian Ewald im Januar die Leitung der Mannschaft übernommen hatte, auf die Position des Scouts rücken. Mit dem Ostsee-Derby am kommenden Sonnabend in Warnemünde beendet er vorerst seine Zeit als Co-Trainer und Trainer der Adler und war in seinem vorgezogenen Resümee voll des Lobes: „Es ist eine Ehre, dieses Team gecoacht zu haben. Mit solchen Persönlichkeiten Zeit verbracht zu haben, ist einfach toll.“

KTV Adler: Behr, Breburda, Bürger, D’Argento, Grawert, Hanke, Hinrichsen, Kähler, Klaua, Lorenzen, Maas, Radzuweit, Sievers