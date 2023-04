﻿KTV Adler fertigen VV Humann Essen beim klaren 3:0 schnell ab

Kiel. Klarer Adler-Sieg gegen überforderte Gegner: Beim 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) der KTV-Volleyballer bestand die größte Aufgabe in diesem Zweitliga-Duell darin, die Spannung über die gesamte Spieldauer hochzuhalten. Die Gäste vom VV Humann Essen hatten kurz vor dem Anpfiff einen herben Rückschlag hinnehmen müssen, als sie vom überraschenden Sieg des ETV Hamburg erfuhren. Damit wurden die Essener auf den letzten Tabellenplatz durchgereicht, fanden gegen die Adler mental nicht ins Spiel und müssen sich spätestens jetzt mit dem Abstieg abfinden.

Gegner Essen hatte schon vor dem Spiel einen Rückschlag hinnehmen müssen

Kurzzeitig, zum Start in den dritten Satz, brach Jubel auf der Bank des VV Humann aus. In einem langen Ballwechsel hatten sich die Gäste das 1:0 erkämpft. Es war die erste Punkteführung der Essener in diesem Spiel. Die Szene verdeutlichte die Kräfteverhältnisse und die kritische Selbsteinschätzung der Gäste. An eine Überraschung hatte die junge Mannschaft nicht geglaubt, und so feierte sie eben diesen kleinen Achtungserfolg.

Gustaf Grawert entwickelte sich im Spielverlauf zu einem wichtigen Akteur am Netz. © Quelle: Uwe Paesler

Im weiteren Satzverlauf stand sogar noch zweimal eine Gästeführung an der Anzeigentafel – resultierend aus einem Kieler Aufstellungsfehler und einem Fehlaufschlag. Doch nach einer Auszeit hatte Joshua Winkelmann sein Team wieder auf Kurs gebracht und durfte bis zum letzten Ballwechsel sogar noch die beste Phase seiner Spieler sehen. Mit intensiver Abwehr- und Blockarbeit erspielten sich die Adler einen klaren Sieg und verdienten sich für ihre abschließenden Aktionen sogar Szenenapplaus von Humann-Trainer Peter Bach.

Zuspieler Mattis Lehmann zeigte sein Potenzial und wurde zum MVP gewählt

Zuvor hatte vor allem Zuspieler Mattis Lehmann, der von Beginn an auflaufen durfte, gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Mit starken Aufschlagen, wahlweise mal hart und mal platziert, gutem Auge für seine Angreifer und gelegten Bällen in die leere Mitte des Essener Spielfeldes war er ein entscheidender Faktor im Kieler Spiel. Dazu nutzte Trainer Winkelmann die Chance, vielen jungen Spielern Praxis zu geben, die es mit guten Aktionen dankten.

„Kurz vor Saisonende hatten sich viele Spieler Einsatzzeiten verdient. Vor allem Ole (Lorenzen, d. Red.) war bisher als vierter Mittelblocker nicht so zum Spiel gekommen, hatte aber Top-Trainingsleistungen gebracht. Das gilt auch für Gustaf (Grawert, d. Red.), der heute zwar etwas Zeit brauchte, um ins Spiel zu finden, dann aber am Netz ein ganz wichtiger Spieler war. Und bei Mattis zeigt die Leistungskurve seit Februar kontinuierlich nach oben. Er hat heute keinen Zweifel daran gelassen, dass es richtig war, ihn von Anfang an einzusetzen“, so Winkelmann. Das sah auch das gegnerische Trainerteam so, die den Kieler Zuspieler beim überlegenen Kieler Sieg zum MVP des Spiels wählte.

Kieler Adler: Breburda, Bürger, Grawert, Hanke, Klaua, Kähler, Lehmann, Lorenzen, Maas, Radzuweit