Die neu formierte Kieler Mannschaft glänzte zum Auftakt in Essen mit einer gelungenen Mischung aus Kieler Elan und brasilianischer Erfahrung. Trainer Eric Koreng feiert bei seiner Premiere ein glattes 3:0 ohne große Schwächen im Kieler System.

Essen. Die neuen Adler legen zum Saisonstart in der Zweiten Volleyball-Bundesliga gleich richtig los. Durch einen mehr als deutlichen 3:0-Sieg (25:19, 25:18, 25:15) beim VV Humann Essen setzte sich der Kieler TV neben dem SV Warnemünde an die Tabellenspitze. Trainer Eric Koreng fand bei seiner Premiere an der Adler-Seite eine gelungene Mischung aus frischem Kieler Elan und brasilianischer Klasse.