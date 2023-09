﻿KTV Adler stürmen durch 3:0 gegen Schüttorf an alleinige Tabellenspitze

Kiel. Angriff, Block und Partylaune: Mit brasilianischem Feuer stürmten die KTV Adler am Sonnabend zur alleinigen Tabellenführung in der Zweiten Volleyball-Bundesliga. Schwebte beim leicht verhaltenen Empfang zur Saison-Heimpremiere noch die Frage durch die Halle: Wie kommen die Neuzugänge aus Brasilien in der Kieler Mannschaft an? So war die Antwort nach der Partie an der Stimmung auf der Tribüne abzulesen. 325 Zuschauer standen auf den Rängen und feierten das Team nach dem überlegenen 3:0 (25:20; 25:18, 25:21) gegen den FC Schüttorf.

Ein fulminanter Angriff von João Vitor Meirelles Thomaz durch die Mitte eröffnete das Duell der Kieler gegen die Gäste aus Niedersachsen, ein langgezogener Ball ins Eck von Júnio César Tavares Maciel machte den Deckel auf den Sieg. Zwischen diesen Aktionen der Brasilianer überzeugte die gesamte Kieler Mannschaft durch schnörkelloses Spiel, nutzte konsequent die Punktchancen und ließ sich auch durch einige kurze Phasen mit schwächelnder Annahme nicht aus der Spur bringen.

„Wenn die Mannschaft ins Rollen kommt, ist sie schwer zu stoppen“

Die Kieler Gastgeber kamen perfekt aus den Startblöcken. Nach dem Auftakt von Meirelles Thomaz reihte sich die gesamte Angriffsriege ein: Mats Jürgensen mit starkem Block, Tavares Maciel mit reaktionsschnellen Longline-Schlägen, Daniel D’Argento mit geschickten Aktionen gegen den Block. Zwar geriet der Adler-Angriffswirbel zur Satzmitte kurz ins Stolpern und die Heimmannschaft mit 14:16 ins Hintertreffen, doch in der Crunch-Time hatten die Kieler wieder alles im Griff und beendeten mit einem Ass von Peter Klaua den Auftaktdurchgang.

Danach drohte den Schüttorfern ein Debakel, als den Kielern fast alles gelang, sie auch die langen Rallys gewannen und sich sogar Zuspieler Mattis Lehmann mit einem Solo-Block in Szene setzte. Der dritte Durchgang gestaltete sich für die Gäste zwar etwas freundlicher, änderte aber nichts mehr an der Kieler Überlegenheit. „Ich bin sehr zufrieden, dass wir das 3:0 vor heimischer Kulisse nach Hause gebracht haben“, sagte Trainer Eric Koreng. „Man hat gesehen, dass es schwer ist, die Mannschaft zu stoppen, wenn sie ins Rollen kommt. Aber wir können uns in der Abstimmung noch weiter verbessern. Beeindruckend war der Zusammenhalt und der Rückhalt in der gesamten Mannschaft. Wer auch immer reingekommen ist, hat abgeliefert.“

KTV Adler: Lehmann, Westhoff, Kähler, Tepp, Bürger, Grawert, Jürgensen, D’Argento, Kayser, Meirelles Thomaz, Klaua, Tavares Maciel

