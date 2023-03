﻿KTV Adler unterliegen Meister Mondorf vor karger Kulisse

Bonn. Der Siegeszug des TuS Mondorf in der Zweiten Volleyball-Bundesliga war auch von den Kieler Adlern nicht zu bremsen. Mit ihrem 3:1-Sieg (25:21, 21:25, 25:20, 25:23) stellten die Bonner Vorstädter vier Spieltage vor dem Saisonfinale die Meisterschaft praktisch sicher. Es ist bereits der zweite Zweitliga-Titelgewinn für den TuS in Folge, der in dieser Saison in einer eigenen Liga spielt.

In Begeisterung für die Mannschaft scheint sich der Mondorfer Höhenflug indes nicht niederzuschlagen. Gerade einmal 180 Zuschauer verloren sich im weiten Viereck der Hardtberghalle in Bonn zum Spiel des Titelstürmers gegen den Tabellendritten. Eine Meister-Party sieht anders aus. Überboten wurde die emotionsbefreite Atmosphäre auf den Rängen nur durch das Desinteresse der heimischen Kommentatoren des Livestreams. Die Namen der Kieler Spieler waren dem Duo am Mikrofon herzlich egal – oft auch der Spielverlauf. Der allerdings hatte durchaus Qualitäten.

Kieler Adlern steckt zum Start ins Spiel die lange Anfahrt in den Knochen

Im ersten Satz brauchten die Kieler zwar etwas, um die 550 km lange Anfahrt und das frühe Aufstehen um 6 Uhr aus den Knochen zu schütteln, bäumten sich dann aber auf. Zwar kam die Aufholjagd etwas spät, um den Satz noch umzubiegen, dafür zogen die Adler zum Start in den zweiten Durchgang gleich mit 5:0 davon und gaben die Führung auch nicht mehr aus der Hand.

Allerdings blieb es bei diesem Satzgewinn. Die körperliche Überlegenheit der Mondorfer zeigte sich im dritten Satz, als sie einen klaren Rückstand in der Endphase durch einen übermächtigen Block noch drehten und die Kieler Gegenwehr auch im vierten Durchgang niederhalten konnten.

KTV-Trainer Joshua Winkelmann trauert vergebener Punktchance nach

„Wir haben ihnen einen schönen Schlagabtausch geliefert, aber am Ende hat Mondorf verdient gewonnen. Auch wenn wir uns nicht mit einem Punktgewinn belohnen konnten, gibt es keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Die Mondorfer haben in den vergangenen 16 Spielen noch nie so kämpfen müssen“, bilanzierte Adler-Trainer Joshua Winkelmann.

KTV Adler: Behr, Breburda, Bürger, D’Argento, Grawert, Hanke, Hinrichsen, Klaua, Lehmann, Maas