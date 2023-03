﻿KTV Adler unterliegen Meister Mondorf vor karger Kulisse

Lediglich 180 Zuschauer haben sich zum Volleyball-Zweitliga Duell des Ersten gegen den Dritten in der Bonner Hardtberghalle verloren. Die alten und neuen Meister vom TuS Mondorf spielten ihre körperliche Überlegenheit gegen kämpfende Kieler aus.

Bonn. Der Siegeszug des TuS Mondorf in der Zweiten Volleyball-Bundesliga war auch von den Kieler Adlern nicht zu bremsen. Mit ihrem 3:1-Sieg (25:21, 21:25, 25:20, 25:23) stellten die Bonner Vorstädter vier Spieltage vor dem Saisonfinale die Meisterschaft praktisch sicher. Es ist bereits der zweite Zweitliga-Titelgewinn für den TuS in Folge, der in dieser Saison in einer eigenen Liga spielt.