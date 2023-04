﻿KTV Adler verabschieden zum letzten Heimspiel fünf Spieler

Gegen die TuB Bocholt laufen Moritz Behr, Robin Hanke, Jenne Hinrichsen, Janosch Maas und Bengt Sievers am Sonnabend zum letzten Mal für die Adler in einem Heimspiel der Zweiten Volleyball-Bundesliga auf.

Moritz Behr, Bengt Sievers und Robin Hanke (von links) gehörten in den vergangenen zehn Jahren zu den bestimmenden Volleyballern in Kiel.

Kiel. Abschiedsvorstellung für ein eingespieltes Quintett: Zum letzten Heimspiel der Volleyball-Saison (Sonnabend, 19 Uhr, Hein-Dahlinger-Halle) gehen die Adler Kiel offiziell den Umbruch der Zweitliga-Mannschaft an. Nach dem letzten Ballwechsel gegen die TuB Bocholt werden gleich fünf erfahrene Spieler aus dem KTV-Team verabschiedet, auch wenn eine Woche später in Warnemünde noch das letzte Auswärtsspiel ansteht. Die Zäsur könnte kaum größer sein als mit dem Abgang von Team-Kapitän und Zuspieler Moritz Behr, Außenangreifer Jenne Hinrichsen, Libero Bengt Sievers sowie den Mittelblockern Robin Hanke und Janosch Maas.

Adler-Urgesteine feierten große Erfolge in der Zweiten Liga

„Wir hoffen natürlich noch mal auf eine volle Halle, auf einen starken roten Block. Ich freue mich auf Trainer wie Arne Friedrichsen, Günter Krispin und Matthes Behlen, die mich geprägt haben, und ich bin voller Vorfreude auf dieses Spiel, auf den Abschluss dessen, wofür wir in den vergangenen zehn Jahren hart gearbeitet haben“, sagt Moritz Behr.

Neben ihm gehören auch Hanke, Hinrichsen und Sievers zu der Mannschaft, die bereits mit den KMTV Eagles in der Zweiten Liga spielte und 2018 den Wiederaufstieg schaffte. „Das war ein besonderer Moment. Wir kamen als ungeschlagener Drittliga-Meister und sind dann gleich Dritter in der Zweiten Liga geworden.“ Janosch Maas stieß in der Folgesaison zum Team, das in der Corona-Saison 2020/21 auf Rang zwei den größten Erfolg feierte und erst in der Saison-Schlussphase den Titel verspielte. „Natürlich denkt man manchmal an die verpasste Zweitliga-Meisterschaft. Aber im Rückblick bin ich rundum zufrieden“, sagt Behr.

Umbruch der Mannschaft bereits vor einem Jahr begonnen

Die erfahrenen Akteure mussten in den vergangenen Spielen den angeschlagenen Körpern Tribut zollen und haben schon zunehmend den jüngeren Spielern Platz gemacht. Der harte Bruch im Team hatte sich bereits nach der vergangenen Saison angekündigt, als Olaf Müller, Markus Gennermann und Lasse Wittmüss die Adler verließen.

In Zukunft wird eine runderneuerte Mannschaft die Zweitliga-Zugehörigkeit der Kieler sicherstellen müssen. „Wir haben uns mit eingebracht, damit es weitergeht. Ich würde auch als Co-Trainer bereitstehen, wenn es gewollt ist“, so Behr. Doch er wird auch die Volleyball-lose Zeit genießen: „In den letzten Jahren standen wir mehrmals die Woche zum Training in der Halle, sind am Wochenende zu den Spielen gefahren. Jetzt wollen wir auch mal die Wochenenden genießen, sind zudem beruflich gefordert.“

Der Schlussakkord in der Hein-Dahlinger-Halle dürfte ein besonderer Moment werden. „Noch mache ich mir darüber wenig Gedanken. Wenn es soweit ist, werden wir sicher schlucken müssen. Aber ich denke, wir sollten uns darauf freuen.“