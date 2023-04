﻿KTV Adler verlieren beim 1:3 in Warnemünde nach 40 Minuten den Faden

Kiel. Warnemünde. Nach dem emotionalen Heimausklang der Zweiten Volleyball-Bundesliga vor einer Woche schlossen die Kieler Adler die Saison nun mit einem enttäuschenden 1:3 (25:17, 22:25, 19:25, 17:25) im Ostseederby beim SV Warnemünde ab. 40 Minuten lief das Kieler Spiel reibungslos, um dann völlig den Faden zu verlieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Start in das Spiel vertraute Adler-Interimstrainer Joshua Winkelmann in seinem letzten Spiel auf der Kieler Bank auf die junge Garde, schickte eine Sechs auf das Feld, die in der kommenden Saison eine Stammformation bilden könnte. Und die Zukunft zeigte zunächst, dass sie auch die Gegenwart sein kann. Mit harten Aufschlägen, guten Blocks und genauer Abstimmung im Angriffsspiel dominierten sie das Spiel, zogen schnell davon. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr, haben genau das Passkonzept umgesetzt, das wir uns erarbeitet haben, und damit den gegnerischen Block immer auseinandergezogen“, so Winkelmann.

Nach kleinen Ungenauigkeiten im zweiten Satz fehlte es anschließend an Präzision in Aufschlag und Annahme

Trotz einer verbesserten Heimmannschaft blieb das Kieler Spiel auch im zweiten Satz bis zum 19:19 druckvoll. Dann entschieden einige Kleinigkeiten den Durchgang zum 1:1. Nach der Pause aber fiel das Kieler Konzept zunächst durch eine schlechte Aufschlagquote und später durch eine ungenaue Annahme zusammen. Warnemündes Block schloss die Reihen und machte die Partie zu einer klaren Sache für die Gastgeber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Winkelmann sieht nur kleinen Makel auf der starken Bilanz der vergangenen Monate

Am Kieler Feuer mangelte es zwar nicht, doch das mündete lediglich in einer gelben Karte gegen Peter Klaua und einer roten gegen Robin Hanke. „Das Ergebnis tut am Ende etwas weh. Aber morgen werden sich alle daran erinnern, was für eine grandiose Rückrunde wir gespielt haben. Die Jungs können stolz sein auf die vergangenen drei Monate“, so Winkelmann in seinem Fazit über den abschließenden vierten Platz in dieser Saison.

KTV Adler: Breburda, Bürger, D’Argento, Grawert, Hanke, Hinrichsen, Klaua, Lehmann, Maas, Radzuweit.