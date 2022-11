﻿Kieler Adler: Bengt Sievers ist die Bank in der Abwehr der KTV-Volleyballer

Kiel. Lust und Frust liegen beim Spiel von Bengt Sievers eng beieinander: Lust auf der eigenen, Frust auf der gegnerischen Seite! Der Libero der KTV Adler zelebriert in der Abwehr des Volleyball-Zweitligisten das Hase-und-Igel-Spiel: Wo die Schmetterschläge der Gegenseite auch einschlagen sollen, er ist schon da. Erst vergangenes Wochenende wurde er als MVP des Kieler Spiels ausgezeichnet. Am Sonnabend (19 Uhr, Hein Dahlinger-Halle) wird er wieder Gelegenheit haben, hinter dem Block zu ackern. Mit dem TuS Mondorf kommt der amtierende Meister und aktuelle Tabellenzweite nach Kiel.

In Veröffentlichungen über Bengt Sievers finden sich herausragende Attribute: Größe: 2,02 Meter, Erstliga-Erfahrung. Attribute, die der 31-Jährige gerade rücken muss: „Ich bin nur 1,95 Meter. Und Erstliga-Erfahrung würde ich mir selbst nicht zuschreiben. Ich hatte zwar einen Monat eine Erstliga-Lizenz, habe aber kein Spiel bestritten.“ Gleichwohl ist er die Erfahrung in Person auf Seiten der Kieler: Vor 21 Jahren begann er beim SC Strande unter Trainer Matthes Behlen mit dem Volleyball. Mit 18 Jahren stand er bereits im Zweitliga-Kader der Kieler Adler – zunächst als Mittelblocker, später als Außenangreifer.

Erstliga-Einsatz von Bengt Sievers scheitert an Rückenproblemen

Die SVG Lüneburg, Erstliga-Aufsteiger zur Saison 2014/15, wurde auf ihn aufmerksam, verpflichtete ihn. „Ich wollte das auch machen, bekam dann aber in der Saisonvorbereitung Rückenprobleme.“ Sievers war nah dran an einem Bandscheiben-Vorfall, der Vertrag mit der SVG wurde aufgelöst, ohne dass er ein Spiel bestritten hatte. Es folgte eine anderthalbjährige Volleyball-Pause. „Danach brauchte ich etwas ohne große Sprungbelastung. Weil ich den Ball ganz gut nach vorn schieben kann, bot sich die Libero-Position an“, so Sievers.

Die Not-Lösung entpuppte sich als Glücksfall für das Kieler Spiel: „Meine Angriffserfahrung hilft mir zu antizipieren. Ich kann gut erkennen, was der Gegner vorhat und stehe dann schon da“, sagt der Libero und gibt zu: „Es gibt wenige Angreifer, die Lust haben, gegen mich zu spielen.“

„Das Ziel muss sein, Meister zu werden.“

Hätte er denn noch mal Lust auf Erste Liga? „Die Frage stellt sich nicht. Es wird kein Erstliga-Angebot geben, und ich würde es auch nicht annehmen. Auch wenn es nach Phrase klingt: Ich gucke nur von Saison zu Saison, kann zu meiner Zukunft keine Aussage machen.“

In der Gegenwart aber hat er Spaß: „Wir haben eine richtig gute Mannschaft, da ist viel Drive drin. Gerade das letzte Heimspiel gegen Schüttorf (3:0, d. Red.) hat etwas mit uns gemacht. Die Stimmung in der Halle war super. Es war das erste Mal seit Corona, dass der Funke wieder übergesprungen ist. Diese Welle wollen wir weiter reiten.“ Auch gegen den Tabellenzweiten aus Mondorf erwartet Sievers ein Volleyball-Spektakel: „Wir haben das Potenzial jeden zu schlagen.“ Und das Ziel für die Saison? „Das ist jetzt meine exklusive Meinung, andere werden bremsen: Ich war dreimal knapp dran an der Meisterschaft. Da muss das Ziel sein, Meister zu werden!“