﻿Kurzbahn-Landesmeisterschaft: Kieler Schwimmer holen 13 Mal Gold

Kiel. Die Kieler Schwimmer kamen bei den Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn in der Kieler Universitätsschwimmhalle gar nicht mehr aus dem Jubel-Modus heraus: 13 Goldmedaillen und 32 weitere Podestplatzierungen heimsten die Athleten des neu gegründeten Kieler Leistungsstützpunkt ein. Im Blickpunkt: Die 14-jährige Phibie Frederike Dücker, die sowohl über die 200 Meter Freistil als auch über die 200 Meter Lagen triumphierte und über 100 Meter Freistil zu Silber schwamm.

Eine Bestzeit jagte die nächste. Besonders golden glänzten Dückers 2:16,29 Minuten über die 200 Meter Freistil. „Diese Zeit zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Insgesamt stimmt uns die Entwicklung sehr positiv. Die Kurzbahnmeisterschaften waren jetzt das erste Event, auf das wir am Leistungsstützpunkt hin trainiert haben. Jetzt gilt es, individuelle Potenziale durch qualifiziertes Training freizulegen“, resümierte LSP-Cheftrainer Benjamin Rafail mit hörbarer Freude.

Der 13-jährige Adrian Wild holt Doppel-Gold

Überhaupt waren es die Kieler Nachwuchsathleten, die beim ersten Saisonhöhepunkt der Hallensaison groß auftrumpften: Freistilspezialist Adrian Wild bejubelte den Landesmeistertitel über die 100 Meter in 58,39 Sekunden, ehe sich das 13-Jährige Kraftpaket auch noch Gold über die 200 Meter Lagen sicherte. Ebenfalls zum starken 2009er-Jahrgang gehört Luise Babiel, die sich mit neuer persönlicher Bestzeit den Sieg über 200 Meter Brust (3:02, 85 Min.) sicherte.

Stark im 2012er-Jahrgang: Hannes Ganzenmüller und Rieke Krüger holen jeweils drei Medaillen

Hoffnungen auf große Erfolge auch in der Zukunft schürt der 2012er-Jahrgang: Der zehnjährige Hannes Ganzenmüller avancierte mit Siegen zum erfolgreichsten Kieler Titelhamster auf der Kurzbahn: Er siegte sowohl über 100 Meter als auch über 200 Meter Rücken sowie über 200 Meter Lagen in seinem Jahrgang. 29 Tage jünger als Ganzenmüller ist Rieke Krüger, die es ihrem Altersgenossen fast gleich tat und zwei Mal Gold (100 und 200 Meter Rücken) sowie Bronze über die 200 Lagen gewann.

4x50-Meter-Freistil-Staffel der Männer darf auf DM-Ticket hoffen

Doch auch in der offenen Klasse sorgten die Kieler Leistungsstützpunkt-Schwimmer mit Podestplatzierungen für Glanzlichter: Malte Skambath zeigte, dass Alter nicht vor Bestzeiten schützt. Der 31-Jährige schlug über 50 Meter Rücken in 28,02 Sekunden hinter Bundeskaderschwimmer Kirill Lammert als Zweiter an. Ebenfalls nur knapp geschlagen wurde Lotta Göttsche als Silbermedaillengewinnerin über 100 Meter Brust. Einen Achtungserfolg erzielte die Kieler 4x50-Meter-Freistil-Staffel, die als Landesmeister auf einen Start bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in der offenen Klasse hoffen darf.