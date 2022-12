﻿Kurze Winterpause für die Zebras vom THW Kiel

Am zweiten Weihnachtsfeiertag bestritt der THW Kiel sein 31. Saison-Pflichtspiel, das letzte in diesem Kalenderjahr. Die WM-Fahrer im Team von Cheftrainer Filip Jicha können jetzt nur bis Neujahr Kraft tanken. Alle anderen fallen in einen verdienten „Winterschlaf“ und freuen sich auf: Urlaub.

Umklammerung bis zuletzt: Hendrik Pekeler (2.v.li.) und Harald Reinkind (2.v.re.) leisteten gegen die Mindener Abwehrspieler Doruk Pehlivan (Mitte) und Co. noch ein letztes Mal in diesem Jahr Schwerstarbeit.

Kiel. 31 Pflichtspiele seit August – der pure Handballstress hatte den THW Kiel noch bis zum zweiten Weihnachtstag, bis zum souveränen 36:29 gegen GWD Minden, in seiner Umklammerung. Direkt im Anschluss begab sich die komplette Zebraherde in einen kollektiven „Winterschlaf“. Urlaub, Silvester, trainingsfrei. Für die einen länger, für die WM-Fahrer in den meisten Fällen nur bis Neujahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Miha Zarabec hat seine WM-Teilnahme für Slowenien abgesagt

Irgendwie war den Zebras des Handball-Rekordmeisters die Wintermüdigkeit anzumerken. Nachdem sich beim 32:23 kurz eine Demontage des dezimierten Altmeisters anbahnte, schalteten alle einen Gang zurück. Das musste auch Spielmacher Miha Zarabec zugeben: „Das war genauso wie jedes Jahr: Alle warten nur darauf, dass das Spiel vorbei ist, damit wir in die Heimat fahren können. Irgendwie ist es im Hinterkopf, dass es das letzte Spiel des Jahres ist.“ Der Slowene, der aufgrund zahlreicher Wehwehchen nur als Backup im erweiterten Kader seines Landes steht, wird die Weltmeisterschaft (11. bis 29. Januar) voraussichtlich aus freien Stücken verpassen und gehört damit zu einer Minderheit im Kader von THW-Cheftrainer Filip Jicha.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf andere Nationalmannschaften werden bei den Welt-Titelkämpfen in Polen und Schweden mit viel Kieler Power an den Start gehen – Deutschland (Rune Dahmke), Dänemark (Niklas und Magnus Landin), Schweden (Eric Johansson, Niclas Ekberg, Karl Wallinius), Kroatien (Domagoj Duvnjak) und Norwegen (Sander Sagosen, Harald Reinkind, Petter Øverby). Zehn Zebras, für die der Urlaub nach der Silvestersause schon wieder beendet ist. Ein Urlaub, der für alle anderen am 9. Januar mit einem individuellen Trainingsprogramm endet, ehe „wir uns alle am 16. Januar wiedersehen – mehr als fünf, sechs, sieben Leute werden es wohl nicht sein“ (Jicha). Wann die verletzten Steffen Weinhold (Teilruptur Kreuzband) und Sven Ehrig (Kreuzbandriss) ins Training zurückkehren, ist noch offen.

Jicha: „Momente wie Heiligabend sind wichtiger als Handball“

Auch Jicha konnte eine gewisse Erleichterung nach dem letzten Spiel des Jahres nicht verbergen, hat nie einen Hehl daraus gemacht, kein Freund der Weihnachtsspiele in der Handball-Bundesliga zu sein. „Es war schwer, an Weihnachten runterzufahren“, so der 40-Jährige, dessen Kinder Valeria (13) und Vincent (10) trotzdem mit Papa im tschechischen Pilsen den Heiligabend verbringen konnten. „Solche Momente sind wichtiger als Handball“, sagte Jicha, der mit viel Vorfreude auf einen Urlaub in Prag und Skifahren in der Schweiz mit der Familie umgehend wieder die Heimreise antrat.

Miha Zarabec (Mitte) verbringt den Jahreswechsel in seiner slowenischen Heimat und hat für die WM abgesagt. © Quelle: Sascha Klahn

Auch Miha Zarabec verbringt den Jahreswechsel in seiner slowenischen Heimat. „Silvester machen wir mit der Familie, ein schönes Abendessen mit 15, 20 Leuten. Mama kocht, und wir sitzen zusammen – darauf freue ich mich“, sagte der 31-Jährige, den es im Sommer zum polnischen Top-Klub Wisla Plock zieht. „Ich hatte schon früh ein Gefühl, dass der THW nicht mehr unbedingt mit mir plant. Schon im Sommer. Das ist normal im Sport. Ich wäre gerne geblieben. In Kiel zu bleiben, wünscht sich ja jeder“, sagte Zarabec. „In Plock bekomme ich eine Top-Rolle, und ich kann wieder ein bisschen mehr spielen. Ich merke, dass ich noch mehr kann. Der Wechsel ist auch für mich gut. Und nach drei Jahren schauen wir dann, was der Körper sagt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch THW-Keeper Tomáš Mrkva freut sich, „über Silvester Kräfte zu sammeln“ und Zeit mit seiner im August geborenen Tochter Adela zu verbringen. Routinier Patrick Wiencek zieht es mit Frau und Kindern in die Sonne: „Wir machen von Dubai aus eine kleine Orient-Kreuzfahrt. Ich freue mich vor allem, jetzt erst einmal keine Termine zu haben.“ Seine Nationalmannschaftskarriere hat der 33-Jährige beendet, sich aus der jährlichen Januar-Umklammerung gelöst. Sein nächster Termin: der 9. Januar. Bis dahin: Winterschlaf, Sonne tanken, raus aus dem Handball-Hamsterrad.