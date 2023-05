Kuschel Cup 2023: Die erste Station startet in Wedel

Wedel. 2023 blickt der Reit- und Fahrverein Wedel auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Das wird auf dem traditionellen Pfingstturnier vom 26. bis 29. Mai auf dem Catharinenhof gefeiert. Mit dem großen Jubiläum beginnt auch die neue Saison des Kuschel Cups.

In 2023 sind jeweils sechs Stationen für die jungen Talente in Springen und Dressur ausgeschrieben – allesamt Turniere, die Prüfungen bis zur schweren Klasse im Programm haben. Der Kuschel Cup richtet sich an Junioren des Jahrgangs 2005 und jünger aus den Leistungsklassen vier und fünf, die Stammmitglied in einem dem Pferdesportverband Schleswig-Holstein oder dem Landesverband der Reit- und Fahrvereine Hamburg angeschlossenen Reitverein sind.

Änderung im Dressur-Viereck

Im Viereck hat sich in diesem Jahr etwas geändert: So ist statt einer Dressurprüfung der Klasse L nun eine Dressurreiterprüfung der Klasse L ausgeschrieben. „Das ist von unseren Reitern super angenommen worden“, erklärte Ken-Christian Horst vom Organisationsteam. „Wir konnten über 50 Nennungen verzeichnen. So viele wie nie zuvor.“ Die besten zwei jeder Etappe lösen das Finalticket für den großen Saisonabschluss in Negernbötel im Herbst.

Bei den Experten im Parcours wurde am bewährten Konzept festgehalten: Sie treten wieder in einer Stilspringprüfung der Klasse L an, die an Stelle eins bis vier platzierten Reiter sind für das gefeierte Finale qualifiziert. Für die Dressurreiter geht es am Sonntag in Wedel um 7.30 Uhr los, die Springsportler starten eine Stunde später.

Die Termine:

DRESSUR: Wedel 26.-29. Mai, Granderheide 16.-18. Juni, Eutin 7.-9. Juli, Kleinsolt 14.-16. Juli, Groß Steinrade 20.-23. Juli, Friedrichskoog 10.-13. August, Negernbötel Finale im Herbst

SPRINGEN: Wedel 26.-29. Mai, Granderheide 16.-18. Juni, Hörup 5.-9. Juli, Groß Steinrade 20.-23. Juli, Ladelund 28.-30. Juli, Friedrichskoog 10.-13. August, Negernbötel Finale im Herbst

