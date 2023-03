Kuschel Cup 2023: Auf geht’s in die zweite Runde

Mia-Marie Rondi wurde mit Monclaire Dressursiegerin des Kuschel Cups 2022. In diesem Jahr sucht die Nachwuchsserie mit Hauptsponsor Alexander Kuschel erneut Gesamtsieger in Dressur und Springen.

Hardebek. Die Dressur- und Springsportserie um den Kuschel Cup avancierte bei der Premiere zum vollen Erfolg: Auf sechs Etappen konnten sich die jungen Athleten in Parcours und Viereck für das gefeierte Finale empfehlen. Nun geht es 2023 mit Elan weiter: „Der Name Kuschel Cup hat sich schon im ersten Jahr etabliert. Das werten wir bereits jetzt als Erfolg und Auszeichnung“, so Alexander Kuschel. „Viele Veranstalter sind auf uns zugekommen und wollten ebenfalls Teil der Serie sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie im Vorjahr sind 2023 jeweils sechs Stationen für die jungen Talente in Springen und Dressur ausgeschrieben – allesamt Turniere, die Prüfungen bis zur schweren Klasse im Programm haben. Darunter sind auch einige neue Standorte.

Ausgeschrieben ist der Kuschel Cup für Junioren des Jahrgangs 2005 und jünger aus den Leistungsklassen vier und fünf, die Stammmitglied in einem dem Pferdesportverband Schleswig-Holstein oder dem Landesverband der Reit- und Fahrvereine Hamburg angeschlossenen Reitverein sind. Neuigkeiten gibt es für die Viereckspezialisten: Statt einer Dressurprüfung der Klasse L wird nun eine Dressurreiterprüfung der Klasse L gefordert, um so noch mehr das Können des Reiters – unabhängig von der Qualität der Pferde – in den Mittelpunkt zu stellen. Für das Finale qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten. Die Springathleten treten wieder in einer Stilspringprüfung der Klasse L an, die an Stelle eins bis vier platzierten Reiter lösen das Ticket für den großen Saisonabschluss.

Im vergangenen Jahr waren es Mia-Marie Rondi vom Norddeutschen und Flottbeker Reiterverein e.V. und ihre Oldenburger Stute Monclaire sowie Charlotte Margaretha Rixen (RSG Groß Buchwaldt) mit ihrer Holsteiner Stute Lillihammer, die sich die Gesamtsiege im Kuschel Cup Dressur und Springen verdienten. Der Hauptsponsor blickt aber nicht nur auf dieses zweite Veranstaltungsjahr, sondern auch positiv in die weitere Zukunft: „Uns war und ist es seit jeher ein wichtiges Anliegen, die Jugend zu fördern und so den Reitsport im Land zu unterstützen. Deshalb haben wir gemeinsam mit der Rathmann Veranstaltungs UG beschlossen, den Vertrag dieses Mal gleich für zwei weitere Jahre Kuschel Cup fortzusetzen“, so Alexander Kuschel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Termine:

Dressur: Wedel 26.-29. Mai, Granderheide 16.-18. Juni, Eutin 7.-9. Juli, Kleinsolt 14.-16. Juli, Groß Steinrade 20.-23. Juli, Friedrichskoog 10.-13. August

Springen: Wedel 26.-29. Mai, Granderheide 16.-18. Juni, Hörup 4.-8. Juli, Groß Steinrade 20.-23. Juli, Ladelund 28.-30. Juli, Friedrichskoog 10.-13. August