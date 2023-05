Ladelunder Turniertage mit Bauernmarkt – ein voller Erfolg

Ladelund. Am Sonnabendvormittag konnte Lale Abraham vom RuFV Südtondern Leck das traditionelle Mini Championat, einen Pony-Stilspringwettbewerb der Klasse E mit anschließendem Stechen, für sich entscheiden. Nach einer schönen Stilrunde hatte sie sich für das Stechen qualifiziert und konnte dann mit ihrem erfahrenen Pony „Mirrio H“ den verkürzten Stechparcours fehlerfrei und in der schnellsten Zeit bewältigen.

Lale Abraham vom RuFV Südtondern Leck konnte das traditionelle Mini Championat, einen Pony-Stilspringwettbewerb der Klasse E mit anschließendem Stechen, für sich entscheiden. © Quelle: Inga Johannsen

Die von Parcourschef Jörg Griese gestalteten Parcours fanden bei den Reiterinnen und Reitern großen Anklang. Die Bedingungen für sich nutzen konnte am Nachmittag auch Judith Lüchau. Die Amazone vom Schubyer RV sicherte sich mit ihrem Sportpartner „Alvaro de Talma“ nach sehr harmonischen Runden sowohl den Sieg in der Hunter 85er Klasse als auch den dritten Platz in der Hunter 95er Klasse und damit einen sehr guten Start in den Balios Hunter Cup 2023. Die Serie, die das harmonische Miteinander von Pferd und Reiter in den Mittelpunkt stellt, startete dieses Jahr auf den Ladelunder Turniertagen und endet nach 9 Stationen mit dem Finale im Oktober 2023 in Negernbötel.

Die bunte Mischung auf dem Bauernmarkt mit Handwerk, Bio-Produkten und Kunst aus der Region, neben dem reitsportlichen und kulinarischen Angebot zog reichlich Besucher auf das Ladelunder Vereinsgelände. © Quelle: Inga Johannsen

Bauernmarkt lockte zum geselligen Beisammensein und Klönschnack

Am Sonntag öffnete dann der Bauernmarkt seine Tore auf den Ladelunder Turniertagen. Die bunte Mischung auf dem Bauernmarkt mit Handwerk, Bio-Produkten und Kunst aus der Region, neben dem reitsportlichen und kulinarischen Angebot zog reichlich Besucher auf das Ladelunder Vereinsgelände.

Auch der Sport konnte sich sehen lassen. Spannend wurde es bereits im Mannschafsspringen der Klasse A*, dem Preis des Holsteiner Schaufensters. Der Träger des Holsteiner Schaufensters, der Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes SH e.V., hatte Ladelund als Reitsportevent mit ländlicher Atmosphäre und Charme durch die Zuschauer und dazugehörige Gastlichkeit ausgewählt. Gewonnen wurde das Mannschaftsspringen von den „Stoppelhopsern“. Hannah Schmidt, Mandy Starke, Charia Petersen und Sanja Hansen konnten sich gegen die Mannschaft „Team Holsteiner Schaufenster“ durchsetzen.

Viele Erfolge für gastgebenden Verein

Am Nachmittag konnte sich der Reit- und Fahrverein Ladelund freuen: Nach diversen Platzierungen der Vereinsmitglieder in den vorangegangenen Prüfungen gingen die Siegerschleifen im Stilspringen der Klasse L an Lena Tuschke mit „Unicomio“ und in der Springprüfung Klasse L mit steigenden Anforderungen an Gönke Thaysen mit „Habbo“.

In der schwersten Prüfung an diesem Tag, einer Stilspringprüfung der Klasse M* mit Stechen, hatte dann in den frühen Abendstunden die junge Leni Hansen mit „Cherry-Kiss“ die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Scheinbar mühelos setzen Pony und Reiterin über die Hindernisse und ließen damit die Konkurrenz hinter sich.

„Wir haben zwei Tage guten Sport unter idealen Bedingungen gesehen. Das war so ein Turnier, bei dem alles gestimmt hat,“ bewertete Lothar Prinz, Richter auf den Ladelunder Turniertagen die Veranstaltung. „Mit diesem qualitativen Anspruch und Gesamtkonzept aus Sport und Event geht es mit der Zukunft des Reitsports in die richtige Richtung.“