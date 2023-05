﻿Spiel zur Unzeit: Lädierter THW Kiel reist zum Zünglein an der Waage

Kiel. 750 Kilometer liegen zwischen den Zebras des THW Kiel und dem nächsten K.o.-Spiel in der Handball-Bundesliga. Die mehr oder weniger schwerwiegenden Blessuren der Spieler von THW-Cheftrainer Filip Jicha lassen sich vor dem Duell beim TVB Stuttgart (Sonnabend, 20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) nicht mehr an einer Hand abzählen. Zwischen Paris und Paris nach Stuttgart – Jicha: „Es ist jetzt unsere Pflicht, uns zu schütteln, uns nicht zu schonen. Wir brauchen Energie, Geduld, Coolness, Geschlossenheit.“

Sven Ehrig (Kreuzbandriss), Steffen Weinhold (Schulter), Eric Johansson (Mittelhandbruch) fallen aus. Nikola Bilyk (Adduktoren), Sander Sagosen (Finger), Miha Zarabec und Niclas Ekberg schleppen sich angeschlagen durch den Saison-Endspurt. Das 27:31 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain am vergangenen Mittwoch schmerzt. Und doch können sich die Zebras – anders als ihr französischer Konkurrent – keineswegs bis zum Rückspiel am kommenden Mittwoch pflegen. Auf dem Programm steht die zweitweiteste Auswärtsreise der Liga: Sonnabend um 10 Uhr steigt die Zebraherde in den Charterflieger von Kiel-Holtenau, startet in die baden-württembergische Hauptstadt.

THW-Trainer Filip Jicha: „Alle sind füreinander da“

„Die Jungs haben gegen Paris toll gefightet. Viele sind angeschlagen, das waren brutale Kräfte, die da aufeinander geprallt sind“, sagt Jicha und zieht verbal seinen Hut vor seinen geschundenen Kämpfern. „Einige beißen brutal auf die Zähne, zum Beispiel Niclas Ekberg, bei dem es nach dem Zusammenprall mit Luka Karabatic böse aussah. Aber sie sind alle da: füreinander, für den Verein, für sich selbst.“ Der Tscheche weiß: „Wenn wir kaputt sind und zu müde und die Situationen im Spiel nicht gut lösen, dann wird es schwer. Aber egal, ob der Tank voll, halb voll oder auf Reserve ist – wir werden mit Kampf und Leidenschaft in dieses Spiel gehen. Und wenn der TVB gewinnen will, muss er sich das ebenso hart erarbeiten.“

Jicha will sich nicht aufreiben an dem Unmut über diesen Auswärts-Brocken zur Unzeit zwischen Hin- und Rückspiel im Königsklassen-K.o.-Duell, will Druck von seinen Schützlingen nehmen, die nicht müssen, aber wollen sollen. Gegen einen Zünglein-an-der-Waage-TVB, der die Füchse Berlin mit 32:28 düpierte, jetzt gegen den THW Kiel und dann noch gegen den SC Magdeburg spielt. Gegen Stuttgarter, die eine holprige Saison im Rückspiegel sehen, die mit 0:10 Punkten und dem Rauswurf von Trainer Roi Sánchez begann. Mittlerweile hat Michael Schweikardt seinen Vertrag als Trainer bis 2025 verlängert. Der ASV Hamm-Westfalen steht seit Donnerstag als erster Absteiger fest. Das zweite Ticket in den Abgrund wird an GWD Minden oder die HSG Wetzlar gehen. Der TVB ist nach elf Punkten aus elf Partien gerettet, allerdings als Tabellen-14. (21:37 Punkte) auch weit weg vom als Saisonziel ausgegebenen Platz zwölf oder besser.

„Sie haben einen guten Lauf, rechnen sich viel aus gegen uns, der Sieg gegen Berlin hat sie beflügelt“, weiß Jicha, der das Augenmerk besonders auf den 1,77 Meter kleinen ungarischen Spielmacher Egon Hanusz lenkt: „Er ist ein Key Player, der ähnlich spielt wie Luc Steins bei Paris. Sie haben gute Leute im Rückraum, mit Maric einen erfahrenen Mann am Kreis, und sie stellen eine brutale Abwehr.“ Nach dem Weggang von Kreisläufer Oscar Bergendahl als Saugstrup-Ersatz zum SC Magdeburg war der TVB im Winter auf dem Transfermarkt aktiv geworden, hatte die Kreisläufer Marino Maric (DHfK Leipzig) und Lukas Laube (Amiticia Zürich) sowie den Halblinken Jonas Truchanovicius (Motor Zaporizhzhia) verpflichtet.

Der THW sollte gewarnt sein. „Und wenn jemand diese Belastung kennt, dann der THW“, sagt TVB-Torwart Silvio Heinevetter. „Verwunderlich ist die Terminplanung aber schon.“ Ähnlich verwunderlich mutet die Ansetzung der beiden Schiedsrichter Nils Blümel und Jörg Loppaschewski an, die beide aus Berlin stammen, der Stadt des ärgsten Kieler Meisterschaftskonkurrenten Füchse Berlin.