﻿Leichtathleten des SC Rönnau 74 erneut an Schleswig-Holsteins Spitze

Die Ausbildung junger Leichtathleten ist im SC Rönnau 74 besser als in den meisten anderen Vereinen. Das schlägt sich in den Ergebnissen nieder. Abteilungsleiter Helmut Lenz ist stolz: „Wir sind zum dritten Mal in Folge die Nummer eins in Schleswig-Holstein.“

Klein Rönnau. Helmut Lenz ist stolz auf die Leichtathleten des SC Rönnau 74. „Nach der Statistik im Jahrbuch des Landesverbandes stehen unsere Athleten in der Wertung aller Landesmeisterschaften in der Hallen- und Freiluftsaison auch 2022 auf dem ersten Platz. Damit behaupten wir im dritten Jahr in Folge die Spitzenposition in Schleswig-Holstein!“, sagt der Abteilungsleiter freudestrahlend.

Vier Athleten starteten bei Deutschen Meisterschaften. „Carolina Jürgens gelang über 100 Meter Hürden der Altersklasse U 18 die Topleistung“, sagt Lenz. Als Siebzehnte der Meldeliste angetreten, verbesserte sie sich im Halbfinale auf 13,83 Sekunden. Im Endlauf rannte Carolina Jürgen mit 14,00 Sekunden auf den vierten Platz. „Carolina hat sich um eine halbe Sekunde gesteigert. Sie war so schnell, wie keine Jugendliche aus Schleswig-Holstein in dieser Altersklasse in den vergangenen zehn Jahren“, schwärmte Lenz.

Spitzenplätze am laufenden Band

Bei Nordtitelkämpfen wurden fünf Vizemeisterschaften und zehn weitere Platzierungen bis Platz sechs erreicht. Auf Landesebene haben die Athletinnen und Athleten aller Altersklassen mit 42 Landesmeistertiteln, 69 Podestplätzen und weiteren 48 Platzierungen zwischen vier und sechs, die ebenfalls in die Rangliste des Landesverbandes eingeflossen sind, für das hervorragende Gesamtergebnis gesorgt.

Sina Münster dominiert Altersklasse W12

Insbesondere in den Altersklassen M12 und W12 gab es für Rönnauer Talente außergewöhnlich viele Spitzenplätze in den Landesbestenlisten. „Einsame Spitzenreiterin ist Sina Münster, die in ihrer Altersklasse und in Teams der weiblichen Jugend U 14 gleich 18 Eintragungen – davon 16 als Landesbeste – erreichte“, sagt Lenz.

Neun lizenzierte Trainerinnen und Trainer kümmern sich um die Ausbildung der Sportlerinnen und Sportler. Unterstützt werden sie von drei jugendlichen Helferinnen. Ralph Meyer ist seit langem Ansprechpartner im Nachwuchsbereich, Sören Kuhn trainiert die Topathleten.

Laufbahn in Bad Segeberg ist marode

Einen Wermutstropfen gibt es. Lenz bemängelt, dass die Sanierung der Leichtathletikanlagen auf dem Sportplatz Burgfeldstraße nach zwei Jahren immer noch nicht abgeschlossen sei: „Die Laufbahn beispielsweise ist marode, weist Risse auf.“

Dadurch sei Bad Segeberg die Chance entgangen, einer von vier Standorten eines Leichtathletikförderzentrums zu werden. Lübeck, Kiel, Bredstedt und Flensburg haben, so Lenz, aufgrund der besseren infrastrukturellen Voraussetzungen den Vorzug bekommen: „Deshalb müssen unsere jungen Athleten für Kadertrainingsmaßnahmen stets nach Lübeck oder Kiel pendeln.“