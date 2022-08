Beim 25. Pferdefest des Nordens, dem Landesbreitensportturnier auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg, wurde am Wochenende ein buntes Programm geboten, hier Jasmin Baumgarten und Rico beim Horse Agility.

Bad Segeberg. Nach zwei Jahren Pause ist das Landesbreitensportturnier zurück. Zum 25. Mal wurde am vergangenen Wochenende auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg das Pferdefest des Nordens veranstaltet. Bei 70 Prüfungen auf acht Plätzen war für jeden etwas dabei. Von Klein bis Groß, Jung und Alt – Pferdesportler aller Disziplinen und Reitweisen waren vertreten.

So zeigten zum Beispiel schwere Kaltblutpferde im Kaltblut-Vierkampf ihre Vielseitigkeit unter Beweis, während nebenan beim Mounted Games schnelle Ponys in verschiedensten Staffelspielen rasant über den Platz galoppierten und ihre Reiter entweder einen Gegenstand transportierten oder auch absprangen, um im Anschluss im vollen Galopp wieder aufzuspringen.

Hobby Horsing war erstmals im Programm

Auf den anderen Plätzen wurde voltigiert, einzeln, zu zweit oder in der Gruppe. Pferde und Ponys wurden vom Boden aus oder geritten, mit oder ohne Trense, in Dressurprüfungen oder Geschicklichkeitsparcours vorgestellt. Außerdem gab es einen Wettbewerb für Fahrer. Beim Horse Agility ging es darum, einen bunten Hindernisparcours so oft wie möglich in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren. Vierbeiner und Menschen mussten hierbei laufen. Am Sonnabend war das Fohlenchampionat des Pferdestammbuchs Schleswig-Holstein/Hamburg in das Programm integriert

Neu im Programm war in diesem Jahr das Hobby Horsing. Bei der Trendsportart wird mit Steckenpferden Dressur und Springen geritten, fast genauso wie mit echten Pferden. Die Steckenpferde haben alle Namen, Pferderasse und Alter. Elf Dressur- und Springprüfungen standen auf dem Programm und wurden sehr gut angenommen. Um die Plätze herum waren viele Zuschauer, die die Hobby Horser lautstark anfeuerten. Richtig gut lief es hier für Lotta Mirring: Mit ihrem Steckenpferd Sven, ein fünf Jahre alter Norweger, gewann sie den Dressurwettbewerb für Fortgeschrittene und wurde im Springwettbewerb Zweite.

„Der Spaß steht im Vordergrund“

Schon seit 2012 ist Katrin Lahann aus Boostedt mit ihren Ponys jedes Mal beim Landesbreitensportturnier dabei. Ihre Premiere hatte sie 2009. Mit ihren Welshponys Haakon und St. Georgens Sirion nutzte sie die Möglichkeit, auf dem Landesturnierplatz zu campen und war so bereits ab Freitagabend vor Ort. Sie ist gerne hier, sagt: „Es ist zwar groß, aber trotzdem familiär. Die anderen Teilnehmer sind nett, die Helfer sind klasse, jeder hilft hier jedem. Viele Gesichter trifft man jedes Jahr wieder“, erzählt Lahann. Ihre Wettbewerbe waren vielfältig. So erhielt ihr Sirion bei der Gelassenheitsprüfung die Note 1 und lief danach zwei Westernprüfungen und noch ein Pas-de-Deux, sie zeigte mit Haakon eine Kür am Langzügel im Hahnenkostüm, nahm am Fahren auf sechs Beinen teil und machte mit beiden Pferden beim Horse Agility mit.

„Man kann ganz viele verschiedene Prüfungen auch einfach mal ausprobieren. Der Spaß steht im Vordergrund.“ Und so war es auch nicht weiter schlimm, dass nicht alles so klappte wie gedacht: „An einigen Stellen hätte ich mir gewünscht, dass es besser läuft mit meinen Pferden. Aber es sind eben keine Maschinen und zu Hause klappt eh immer alles besser. Es waren auch sehr tolle Momente dabei.“

Dafür weiß die Reiterin: „Nächstes Jahr werde ich einige Prüfungen nicht nennen, in denen ich dieses Jahr gestartet bin. Dafür habe ich mich beim Zuschauen inspirieren lassen, was ich nächstes Mal ausprobieren möchte und jetzt Zeit habe, darauf hin zu trainieren.“

Am Sonntag beim großen Aufmarsch hieß es Abschied nehmen: Für Antje Voß, Breitensportbeauftragte des Pferdesportverbandes, war es das letzte Landesbreitensportturnier: „Ich sage Tschüss, weiter so Leute!“