﻿Landesliga Holstein: Kaltenkirchener TS verliert 0:4 gegen Eutin 08

Die Bäume wachsen für die Fußballer der Kaltenkrichener TS nicht in den Himmel. Das Team von Trainer René Sixt, das die erste Landesliga-Partie gegen den SV Henstedt-Ulzburg mit 4:1 für sich entschieden hatte, verlor auf eigenem Platz 0:4 gegen Eutin 08. Aber nicht nur die Punkte gingen flöten.

Kaltenkirchen. Es gibt Tage im Leben und im Sport, da geht alles schief, alles daneben. Einen solchen Tag erwischten die Landesliga-Fußballer der Kaltenkirchener TS in ihrem zweiten Punktspiel nach dem Aufstieg gegen Eutin 08. Das Team von Trainer René Sixt kassierte eine 0:4 (0:2)-Heimpleite gegen den Oberliga-Absteiger aus der Rosenstadt, verschoss einen Elfmeter und kassierte zu allem Überfluss noch zwei Platzverweise.

Kaltenkirchener TS zahlt Lehrgeld

„Heute mussten wir Lehrgeld bezahlen. Die Niederlage war deutlich und verdient“, gestand KT-Trainer René Sixt, der wenigstens einen positiven Aspekt aus den 90 Minuten ziehen konnte: „Wir haben dennoch bis zum Schluss Moral gezeigt und nie aufgesteckt.“

Buhrke und Jueidi bekommen keinen Stich

Fußballerisch blieben die Gastgeber in den ersten 45 Minuten vieles schuldig. Gegen clevere Eutiner taten sie sich schwer, Tiefe in ihr Spiel zu bekommen. Selten landete der Ball bei Daniel Buhrke oder Nashim Jueidi im Sturmzentrum. Das Angriffsduo bekam gegen die Hintermannschaft der Gäste so gut wie keinen Stich. 08-Schlussmann Renè Hohenstein verlebte eine ruhige erste Halbzeit.

Davon konnte René Heide im Tor der Gastgeber nur träumen. Der Keeper war immer wieder Anspielstation, musste aber bereits in der Anfangsphase zwei Mal hinter sich greifen, als seine Vorderleute den Eutinern Shojun Tagawa (9.) und Tim Ruben-Müller (11.) zu viel Raum ließen und beide dies mit Treffern bestraften. „Wir pennen zwei Mal im Zentrum, verlieren dort zwei Mal den Ball“, ärgerte sich Sixt.

Marcel-Patrick Boldt kassiert frühe Ampelkarte

Der frühe Rückstand bildete aber nicht den Tiefpunkt des ersten Abschnitts. Für den sorgte Marcel-Patrick Boldt, der nach seinem zweiten Foulspiel von Schiedsrichter Falk Schmidt (TSV Gadeland) mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde und die Sixt-Schützlinge ab der 29. Minute mit einem Mitspieler weniger auskommen mussten.

Trotz Unterzahl lief es nach der Pause sogar etwas besser für die Hausherren. Sie rissen phasenweise sogar das Spiel an sich. Chancen sprangen dabei nur wenige heraus.

Am Ende reichte den Gästen, die durch Lukas Schultz (68.) und Egzon Lahi (90.) noch die Tore drei und vier erzielten, eine solide Leistung für ihren ersten Saisonsieg auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Kaltenkirchener Marschweg. Zuvor hatte Nashim Jueidi einen Strafstoß über das Tor geschossen und sah Ben Mügge (90.) wegen einer Notbremse noch die Rote Karte.

In zwei Wochen geht es gegen Phönix Lübeck II

„Wir müssen mit unserem jungen Team weiter Erfahrungen sammeln“, resümierte Sixt, der mit seiner Mannschaft in der kommenden Woche spielfrei ist, weil das bereits angesetzte Rückspiel gegen den Kreisrivalen SV Henstedt-Ulzburg auf den 18. März 2023 verlegt wurde. In zwei Wochen geht es für das Sixt-Ensemble dann gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Phönix Lübeck.

Kaltenkirchener TS: Renè Heide - Lennart Pietsch, Ben Mügge, Marcel-Patrick Boldt, Ole Lippke (56. Marc Jürgensen) - Timo Jung (66. Ayad Khodeda) Nidal Cicek (74. Leon Schult), Jonas Jeschke, Malte Pietsch - Nashim Jueidi, Daniel Buhrke (34. Lars Jung).

Tore: 0:1 (9.) Shojun Tagawa, 0:2 (11.) Tim Röben-Müller, 0:3 (68.) Lukas Schultz, 0:4 (90.) Egzon Lahi.

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Marcel-Patrick Boldt (29., Kaltenkirchener TS) wegen wiederholten Foulspiels; Rote Karte gegen Ben Mügge (90., Kaltenkirchener TS) wegen Notbremse.

Z:100; SR: Falk Schmidt (TSV Gadeland)