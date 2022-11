﻿Landesliga Mitte: Darum steckt der SVE Comet Kiel im Tabellen-Keller fest

Kiel. Nach zwölf Spieltagen in der Landesliga Mitte steht der mit großen Ambitionen gestartete SVE Comet Kiel mit zwölf mageren Punkten und einem Torverhältnis von 19:33 auf dem Relegationsplatz neun. Wo liegen die Gründe für das schlechte Abschneiden? Sie sind vielseitig. SVE-Chefcoach Mark Hungerecker erklärt KN-online.de im Gespräch, warum das Abstiegsgespenst über der Passader Straße kreist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorbereitung lief hoffnungsvoll

Zwar kamen vor der Saison mit Maurice Knutzen (vom PSV Neumünster) und Cihad Yagci (vom TSV Kronshagen) zwei Akteure mit Oberligaerfahrung, doch mit Tino Kern (TSV Klausdorf), Kapitän Tom Wüllner (FC Kilia Kiel) und Torge Hansen (SV Felm) kehrten drei Leistungsträger dem Ostuferteam den Rücken. „Es fand wieder ein Umbruch statt. Trotzdem hatte ich ein gutes Gefühl, mit dem Team in die Saison zu gehen. Innerlich habe ich uns so zwischen Platz vier und sieben eingestuft“, sagt Hungerecker. Gute Spiele in der Vorbereitung und im Pokal stützten die Einschätzung des 41-Jährigen.

Das Verletzungspech schleicht sich ein

Doch mit dem Saisonstart schwebte das Verletzungspech wie ein Damoklesschwert über der Hungerecker-Equipe. Top-Torjäger Janneck Rassmanns zog sich einen Meniskussriss zu, Franko Milbradt erlitt einen Muskelfaserriss und Lauritz Molt brach sich die Kniescheibe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf Niederlagen am Stück – Selbstbewusstsein schwindet

Es folgten zum Saisonauftakt in fünf Spielen zum Teil hohe Niederlagen gegen Klausdorf (4:7), Heikendorf (0:2), Lägerdorf (1:5), Hohenwestedt (0:4) und Neumünster (0:4). „Dann stehst du auf einmal mit null Punkten am Tabellenende, stellst die selber in Frage. Hinzu kommt, dass das Selbstbewusstsein und der Spaß komplett verschwindet. Wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst, reihen sich viele individuelle Fehler ein, die zu Gegentoren führen. Es hört sich blöd an, aber wir haben in der Phase viele Tor kassiert, die in die Kategorie Traumtore gehören. Zudem fielen mehrere Spieler mit kleinen Verletzungen aus“, blickt Hungerecker zurück. Trotzdem sah er auch Licht am Ende des Tunnels. Die Moral war trotz der vielen Rückschläge vorhanden – die Trainingsbeteiligung war gut.

Turnaround gegen den Preetzer TSV

Das sollte sich auszahlen: Am siebten Spieltag gelang der Hungerecker-Elf im Heimspiel gegen den Aufsteiger Preetzer TSV ein 4:0-Sieg. Es folgte ein goldener Oktober ohne Niederlage. „Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen, haben jedoch dreimal unentschieden gespielt, sodass wir mühsam die Punkte sammeln. Aber wir treten jetzt mit einer anderen Körpersprache auf. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie die Erwartungshaltung senken sollen. Es geht für uns nur noch um den Klassenerhalt“, so Hungerecker, der hofft, noch vor Weihnachten genügend Punkte einzufahren, um das Abstiegsgespenst zu vertreiben.

Am kommenden Sonnabend empfangen die Kieler um 14 Uhr zum Derby den Heikendorfer SV. „Siege gegen Heikendorf sind immer etwas Besonderes. Da muss man niemanden extra motivieren“, orakelt Hungerecker, der als Spieler eine Heikendorfer Vergangenheit hat.