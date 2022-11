﻿Landesliga Mitte: Driton Gashi erlöst Trainer Trociewicz und TSV Klausdorf

Der TSV Klausdorf hat am Freitagabend das Heimspiel in der Landesliga Mitte gegen die SpVg Eidertal Molfsee mit 1:0 gewonnen. Driton Gashi war in der 47. Minute der Schütze des goldenen Tores. Die Trociewicz-Elf übernimmt dank des Dreiers vorerst die Tabellenführung.

