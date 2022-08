Landesliga Mitte: SpVg Eidertal Molfsee holt Kultkeeper Kenneth Kronholm

Molfsee. „Kenny is back“! KSV-Kultkeeper Kenneth Kronholm, der von 2014 bis 2019 in 114 Pflichtspielen für Holstein Kiel zwischen den Pfosten stand, ist auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Nicht als Torhüter, sondern als Torwarttrainer. Landesligist SpVg Eidertal Molfsee hat sich die Dienste des 36-Jährigen gesichert. Doch wie kam der Deal zustande? „Ich wohne in Molfsee und finde den Verein wirklich interessant. Die Vereinsverantwortlichen um den sportlichen Leiter Chris Foley haben Wind von der Sache bekommen und mich kontaktiert. Dann ging alles ganz schnell“, erklärt Kronholm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kronholm wollte seine aktive Karriere im Amateurbereich ausklingen lassen

Fünf Minuten fährt der einstige Profikeeper mit dem Fahrrad zum Training in die Hamburger Chaussee. Dabei hätte Kronholm nach dem Ende seiner aktiven Profizeit gerne noch bei einem Amateurverein im Kasten gestanden, doch ein im August 2020 erlittener Kreuzbandriss bei seinem letzten Klub Chicago Fire zwang ihn dazu, die Karriere zu beenden. „Der Kreis hätte sich so für mich geschlossen, denn ich habe oft an meine Zeit bei meinem Heimatverein SG Oftersheim in der Kurpfalz gedacht, wo ich auch schon bei Kreisligaspielen zugeschaut habe. Zweimal die Woche kicken und am Wochenende ein Punktspiel. So war der Plan“, sagt Kronholm fast ein bisschen wehmütig.

Nun steht er an der Seitenlinie. Er will die jungen Torhüter mit seinem Wissen, seiner Erfahrung besser machen. Wichtig ist ihm – für Trainingsgäste bei Holstein Kiel keine Überraschung –, dass der Spaß an vorderster Stelle steht. „Ich habe mein eigenes Portfolio, was die Trainingsabläufe betrifft. Sicherlich habe ich auch viel von den Trainern und Torwart-Trainern in meiner Laufbahn mitgenommen. Davon sollen die Jungs hier profitieren“, sagt Kronholm. „Aber eins steht für mich fest. Was ich hier jetzt mache, mache ich aus Überzeugung.“ Kein reiner Marketing-Gag, kein Späßchen. Typisch Kronholm: Locker und gelassen, um keinen Spruch verlegen – aber wenn es darauf ankommt, ist er zu 100 Prozent da. Er hat bereits begonnen, Trainerlizenzen zu erwerben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Torhüter Kenneth Kronholm (re.) im Holstein-Einsatz im März 2019 im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. © Quelle: imago/Jan Huebner

Kronholm: „Wie funktioniere ich als Trainer“?

Kronholm beschreibt sich als Perfektionist, möchte seinen Schützlingen mit auf den Weg geben, dass sie auch mal den inneren Schweinehund überwinden müssen. „Man muss manchmal im Training Dinge tun, die man nicht gerne machen möchte. Gerade das bringt einen weiter“, erklärt er. „Wenn zum Beispiel Markus Anfang zu mir gesagt hat, neun von zehn Bällen waren super, dann habe ich mich geärgert, dass ich den zehnten nicht hinbekommen habe.“

Ob er die Sportvereinigung als Sprungbrett für eine Karriere nach der Profikarriere sieht, lässt der Familienvater offen. „Im Fußball kann alles ganz schnell gehen. Ich kann nur sagen, dass ich hier gerade meinen Traum lebe, den ich als Profi hatte. Wer weiß, was in fünf Jahren ist“, meint Kronholm grinsend. Eine Frage beschäftigt die ehemalige Nummer 18 der KSV Holstein dann aber doch: „Ich bin gespannt, wie ich als Trainer funktioniere.“ Aller Anfang ist schwer. „Ich freue mich darauf, meine Torhüter beim Bierchen mal zu fragen, wie sie das Training mit mir finden“, sagt Kronholm. Und lacht: „Auf die Antworten bin ich wirklich gespannt!“