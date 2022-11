Landesliga Mitte: SVE Comet Kiel verliert gegen den Heikendorfer SV

Kiel. Nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage kassierte der SVE Comet Kiel im Abstiegskampf am Sonnabend einen empfindlichen Dämpfer. Vor lediglich 130 Zuschauern verloren die Kieler auf dem Stadion an der Passader Straße das Nachbarschaftsderby gegen den Heikendorfer SV mit 0:1. Florian Koissi Soussou war in der 51. Minute der Schütze des goldenen Tores.

SVE-Chefcoach Mark Hungerecker zeigte sich vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Florian Stark hoch motiviert und sagte: „Siege gegen Heikendorf sind immer etwas Besonderes. Da muss man niemanden extra motivieren“. Auf schwerem Geläuf hatten die Hausherren dann auch mehr Spielanteile.

Niklas Schmidt vergibt Führungstreffer

Heikendorf stand tief, Comet kam zu den ersten Abschlüssen durch Niklas Schmidt (17., 20.), doch der 26-jährige Angreifer hatte kein Zielwasser getrunken. „Da hätten wir schon in Führung gehen müssen“, haderte Hungerecker, während HSV-Keeper Thomas Bohrmann feststellte, dass der SVE besser im Spiel war. „Sie hatten die bessere Spielanlage, aber wir haben kämpferisch alles in die Waagschale geworfen“, so der 39-Jährige. Sein Team war lediglich durch Konter gefährlich. Florian Koissi Soussou stand in der 30. Minute, nach einem Eckball von Yannick Meenken, am zweiten Pfosten komplett blank, setzte den Ball per Kopf jedoch weit über den Kasten. „Da fehlte uns komplett die Zuordnung, obwohl ich meinen Jungs für die Standards einen Plan mitgegeben habe“, ärgerte sich Hungerecker.

Innenverteidiger Soussou trifft per Kopf

Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Gastgeber tonangebend, doch den Treffer machten die Heikendorfer. Wieder war es ein Eckball, doch diesmal machte es HSV-Innenverteidiger Soussou (51.) besser und nickte das Leder unhaltbar für SVE-Keeper Lukas Losch ein. „Es war exakt eine Kopie von der Szene in der 30. Spielminute. Wie kann der Spieler so frei zum Kopfball kommen“, fragte sich Hungerecker. Seine Mannschaft machte fortan auf und wollte das Remis.

Björn-Oliver Schmidt hat Ausgleich auf dem Fuß

Björn-Oliver Schmidt hatte den Ausgleich auf dem Fuß, aber sein Schuss prallte in der 86. Minute an die Latte. „Wir haben einfach kein Spielglück. Uns fehlt im Moment ein Torjäger, der vor dem Kasten nicht nachdenkt, sondern einfach mal draufhält. Die Chancen, die wir hatten, müssen wir definitv nutzen. Jetzt haben wir in dieser Saison mit der 0:2-Hinspielniederlage sechs Punkte gegen Heikendorf verloren. Das darf einfach nicht passieren. Somit rutschen wir wieder komplett in den Tabellenkeller“, konstatierte Hungerecker, der in der Nachspielzeit noch zwei Glanzparaden seines Torhüters gegen Tammo Wilke (90.+2.) und Niklas Kracht (90.+4.) notierte. „Fußballerisch war es kein Leckerbissen, aber kämpferisch von unserer Seite schon eine geschlossene Mannschaftsleistung. Das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können“, meinte HSV-Torhüter Bohrmann.

Schiedsrichter: Florian Stark (BSG Eutin) – Tore: 0:1 Soussou (51.) – Zuschauer: 130.