Landesliga Mitte: SVT Neumünster unterliegt VfR Neumünster 0:3

In der Fußball-Landesliga Mitte hat der SVT Neumünster am Sonnabend vor 330 Zuschauern das prestigeträchtige Stadtderby gegen den VfR Neumünster nach Toren von Alioua, Hirsch und Möller mit 0:3 verloren. Die Rasensportler bleiben somit weiterhin ungeschlagen.

Tungendorf. Der dritte Spieltag in der Landesliga Mitte hatte für die Neumünsteraner Fußballanhänger einen Leckerbissen parat, denn der SVT Neumünster empfing auf dem Sportplatz am Süderdorfkamp zum Stadtduell den Tabellenzweiten VfR Neumünster. Die Rasensportler gingen mit einem 3:0-Sieg als verdienter Gewinner vom Platz und halten somit den Kontakt zur Spitze.

Tarik Alioua bringt den VfR in Front

330 Zuschauer fanden bei bestem Fußballwetter den Weg zum Horst-Neidahl-Platz, auf dem die Veilchen von Beginn an feldüberlegen agierten. Die Gastgeber standen zunächst defensiv sicher und ließen Torchancen der Rasensportler nicht zu. „Das haben wir bis dahin gut verteidigt“, sagte SVT-Chefcoach Thilo Becker. In der 25. Spielminute dann die überraschende Führung für das Team von der Geerdstraße. SVT-Akteur Lars Brettschneider verlor im Spielaufbau den Ball, die Gäste schalteten schnell um und brachten mit einem langen Ball Mittelstürmer Tarik Alioua ins Spiel. Der 28-jährige Angreifer machte sich auf und davon und schob den Ball per Flachschuss an SVT-Keeper Jannik Glawe vorbei ins Netz. „Das war sehr ärgerlich, denn wir waren in der Vorwärtsbewegung. Aber ich muss auch sagen, dass der VfR in der Situation gut umgeschaltet hat. Das haben sie clever gemacht“, gab Becker zu.

Sein Team zeigte sich unbeeindruckt und suchte ebenfalls nach Lösungen, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Jedoch brachten die SVT-Angreifer das von VfR-Keeper Kjell-Arik Berger gehütete Tor nicht ernsthaft in Gefahr. Im Gegenteil: Die Rasensportler erhöhten eine Minute vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Khaled El-Rifai auf 2:0. Wieder ging ein individueller Fehler in der Deckung voraus. SVT-Kapitän Felix Schlagelambers verlor das Leder. Mika-Alexander Hirsch (44.) kam aus halbrechter Position frei zum Schuss und erzielte seinen dritten Saisontreffer. Chancen der Hausherren waren in den ersten 45 Minuten Fehlanzeige. „Der VfR war optisch schon überlegen und hatte gute Umschaltaktionen. Sie wirken zudem reifer“, sagte Becker beim Gang in die Kabine.

Jan Lipke vergibt Anschlusstreffer

Die Hausherren kamen nach der Pause mit dem Vorsatz, die Gäste höher anzulaufen, zurück aufs Spielfeld. Und tatsächlich hatte Jan Lipke (47.) seinen zweiten Saisontreffer auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Schuss jedoch am gut reagierenden Berger. „Wenn wir da den Anschlusstreffer machen, nehmen wir die Zuschauer und unser Team nochmal mit. Wer weiß, wie das Match dann gelaufen wäre“, fragte sich Thilo Becker, der vortan ein ausgeglichenes Spiel sah. In der 85. Minute sah Becker dann eine kritische Situation. Der für Lars Brettschneider eingewechselte Hannes Rohde kam im VfR-Strafraum zu Fall, Schiedsrichter El-Rifai ließ weiterspielen, sehr zum Ärger von Becker: „Für mich war es ein klarer Elfmeter. Wenn wir den bekommen hätten und somit den Anschluss erzielen, hätte das bei uns noch einmal Kräfte freigesetzt“.

SVT Neumünster – VfR Neumünster 0:3 (0:2) SVT Neumünster: Glawe – Wessel, F. Nell, Schlagelambers, Lipke – Hagemann, Steinmetz (55. Peters), Brettschneider (79. Rohde), Piaskowski (73. Grammes) – Wulf, Knöfel (61. Atmouri). VfR Neumünster: Berger – Wehde, Hirsch (73. Stoltenberg, 82. Kulka), Yamak, Kahlcke – Stölting (64. Nasri), Gülbay, Jasari, Knobel – Khemiri (14. Möller), T. Alioua (64. Vukelic). Schiedsrichter: Khaled El-Rifai (Lübeck) – Tore: 0:1 T. Alioua (25.), 0:2 Hirsch (44.), 0:3 Möller (90.) – Zuschauer: 330.

So aber kassierten die Tungendorfer gar noch das dritte Gegentor. Ein langer Ball hinter die letzte Kette des SVT landete bei Thore Möller (89.), der unhaltbar traf. Zuvor scheiterte VfR-Angreifer Vuk Vukelic (87.) in einer Eins-gegen-Eins-Situation an SVT-Keeper Glawe. „Wir haben uns trotz der Niederlage gut verkauft. Leider sind wir durch zwei individuelle Patzer in Rückstand geraten und haben aus dem Spiel heraus keine entscheidenden Mittel gehabt, um den VfR in Gefahr zu bringen. Mein Fazit ist, dass wir eher verloren haben, als dass der VfR, der die reifere Spielanlage hatte, gewonnen hat“, konstatierte Becker, der mit seinem Team am kommenden Sonnabend beim Preetzer TSV gastiert.