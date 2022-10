Landesliga Mitte: TSV Altenholz fügt VfR Neumünster erste Niederlage bei

Der TSV Altenholz hat in der Fußball-Landesliga Mitte dem VfR Neumünster die erste Niederlage zugefügt. Michel Eckey traf in der fünften Spielminute der Nachspielzeit zum vielumjubelten 1:0.

Altenholz. Der TSV Altenholz hat am Sonnabend das Titelrennen in der Landesliga Mitte wieder spannend gemacht. Vor 180 Zuschauern gewannen die Gastgeber auf dem Stadion am Sportzentrum mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Michel Eckey in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Die Gastgeber verteidigten von Beginn an griffig gegen die Rasensportler und hätten bereits in der 16. Minute in Führung gehen können. TSV-Angreifer Jonas Schäfer scheiterte aber am gut reagierenden Kjell Berger im VfR-Gehäuse. Danach kamen die Neumünsteraner besser ins Spiel. Erdogan Cumur (26., 42.) und Youssef Bouzoumita (36.) zwangen TSV-Keeper Julian Grotzky jeweils zu Glanzparaden. „Das Ergebnis ist zur Halbzeit in Ordnung“ sagte TSVA-Chefcoach Frederick Asmussen.

Michel Eckey setzt den Lucky Punch

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Lila-Weißen mehr Ballbesitz, ohne jedoch gefährlich vor dem Altenholzer Kasten aufzutauchen. „Meine Jungs haben wirklich leidenschaftlich verteidigt und sehr wenig zugelassen“, konstatierte Asmussen. Das ein Spiel nicht nur 90 Minuten dauert, belegte der TSV dann mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit. Nach einem Eckball von Lönne Christiansen bekamen die Gäste den Ball nicht geklärt. Wie eine Flipperkugel sprang das Leder hin und her und landete bei Michel Eckey (90.+5.), der direkt flach abzog und traf. „Damit hatte ich nicht mehr gerechnet, denn ich sah das 0:0-Remis schon wie ein Punktgewinn. Der Jubel kannte verständlicher Weise keine Grenzen“, gab Asmussen zu.

Schiedsrichter: Jerrik Christiansen (TSB Flensburg) – Tor: 1:0 Eckey (90.+5.) – Zuschauer: 180.