Landesliga Mitte: Verletzungspech beim Aufsteiger Preetzer TSV

Heim- und Auswärtsspiele im Wechsel – so sieht für gewöhnlich ein Spielplan aus. Auf die Handballerinnen des SV Sülfeld wartet in der am zweiten September-Wochenende beginnenden SH-Liga-Saison ein kurioses Programm. Der SVS bestreitet bis zum Jahreswechsel neun Auswärtsspiele in Folge.