﻿Teamcheck Landesliga Mitte: Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft

Neumünster/Klausdorf. Zwei Mannschaften im Kampf um den Aufstieg: Wer wird am Ende der Saison Meister in der Landesliga Mitte und steigt in die Oberliga Schleswig-Holstein auf? Bevor es Ende März weitergeht, machen wir den Teamcheck und schauen, welches Team im Kopf-an-Kopf-Rennen – und mit jeweils vier Punkten Vorsprung vor Außenseiter MTSV Hohenwestedt – die besten Karten hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VfR Neumünster (Tabellenführer mit 31 Punkten)

Ausgangslage: Der VfR Neumünster ist mit drei Siegen in Folge (Kronshagen, Gettorf, Tungendorf) furios in die Saison gestartet. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen im Lager der Lila-Weißen: Alles andere als der Aufstieg in die Oberliga nach vier Jahren Landesliga wäre eine Enttäuschung. Die Neumünsteraner waren auf einem guten Kurs – überwintern als Tabellenführer und doch gab es hinter den Kulissen Unruhe. Trainer Abdul Yilmaz wurde Mitte Januar gefeuert, der Sportliche Leiter Emmanuel Amoako und Co-Trainer Florian Hamann traten daraufhin sofort zurück. Die Verantwortlichen taten sich bei der Trainerfindung schwer. Ex-Holstein-Profi Marco Stier, Co-Trainer Mamadou Sabaly vom Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 und Ex-VfR-Angreifer Markus Wichmann, derzeit Chefcoach beim Oberligisten Heider SV, sagten ab. Erst Anfang Februar konnte man mit Rocco Leeser einen Nachfolger präsentieren. Inwieweit sich dieses Theater auf den Re-Start auswirkt, bleibt abzuwarten.

Kader: Die Mannschaft ist gespickt mit erfahrenen Spielern. Akteure wie VfR-Kapitän Issam Khemiri, Tarik Alioua, Jonas Schomaker, Erdogan Cumur und Abdel-Aziz Hathat haben schon vor Jahren ihre Oberligatauglichkeit bewiesen. Neu an der Geerdtstraße ist Berk Akcicek. Der 20-jährige kommt vom Oberligisten VfB Lübeck II. Den Verein verlassen haben Torhüter Bennet Sparfeld und Angreifer Belal Quraeschi.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prognose: Gelingt es Neu-Coach Rocco Leeser Ruhe in den Verein zu bekommen, kann die Meisterschaft nur über den VfR Neumünster laufen. Der 55-Jährige sagt: „Wir haben acht wichtige Spiele, das Ziel ist weiterhin unverändert. Wir wollen gerne aufsteigen“, so der ehemalige Sportliche Leiter des VfB Lübeck. Gleichzeitig mahnt Leeser aber auch: „Auf uns warten aber auch noch gute Gegner. Wir müssen zum Beispiel auswärts beim TSV Klausdorf antreten. Das wird bestimmt eine spannende und anstrengende Rückrunde“.

TSV Klausdorf (Tabellenzweiter mit 31 Punkte)

Ausgangslage: Der TSV Klausdorf hatte nach dem zehnten Spieltag noch fünf Punkte Rückstand auf der VfR Neumünster, nutzte dann aber die Schwächephase der Lila-Weißen und verkürzte den Abstand durch drei Siege in Folge, sowie dem 0:0-Unentschieden am 14. Spieltag bei den Rasensportlern. „Zudem haben wir zehn Spiele zu Null gespielt. Das ist schon ein Faustpfand“, sagt TSVK-Chefcoach Dennis Trociewicz, der seinem Team den Aufstieg zutrauen würde. „Das ist einfach erklärt. Letzte Saison sind wir hinter Kilia Kiel Zweiter geworden, also konnte die Zielsetzung vor der Saison ja nur der Angriff auf die Tabellenspitze sein“, so der 44-Jährige.

Kader: Die Klausdorfer verfügen mit Florian Kuklinski (13 Tore), Mark Schwabe (7) und Driton Gashi (6) über drei Torjäger der Extraklasse. Dabei musste Trociewicz lange Zeit verletzungsbedingt auf Top-Scorer Kuklinski verzichten. Neuzugänge gab es im Winter am Aubrook nicht, dafür verließen mit Niklas Heyne (TSG Concordia Schönkirchen) und Mikail Akgün (TSV Kronshagen) zwei Akteure den Landesligisten. „Ich bin mit meinem Kader wunschlos glücklich“, bestätigt Trociewicz.

Prognose: Kann der TSV Klausdorf seine makellose Heimbilanz von sechs Siegen in sechs Spielen weiterhin ausbauen und in der Ferne Punkte einfahren, ist die Meisterschaft möglich. Zudem kehren alle angeschlagenen Spieler zur Rest-Rückrunde zurück. „Die Rolle des Jägers liegt uns. Es spielt sich leichter, als wenn man der Gejagte ist“, weiß Trociewicz und mahnt zugleich: „Auf fremden Plätzen dürfte es schon der eine oder andere Punkt mehr sein“. In acht Auswärtsspielen verließen die Klausdorfer viermal das Feld als Sieger. Drei Niederlagen gab es in Lägerdorf, Altenholz und Eidertal Molfsee. „Dass wir es auswärts können, haben wir aber beim 0:0 in Neumünster gezeigt“, konstatiert Trociewicz.