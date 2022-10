Landesliga Schleswig: Osterrönfelder TSV empfängt den TSV Nordmark Satrup

Osterrönfeld. Es knistert am Bahndamm in Osterrönfeld. Das Team von OTSV- Coach Henning Hardt, empfängt als Tabellendritter am Sonnabend um 15.30 Uhr den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Nordmark Satrup. Die Hardt-Elf liegt mit 23 Punkten in Lauerstellung und kann mit einem Sieg den Abstand zu den Satrupern (31 Punkte) bis auf fünf Punkte verringern.

Zwar haben die Osterrönfelder nach fünf Siegen in Folge am vergangenen Wochenende gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf die erste Niederlage (0:2) einstecken müssen, doch Hardt ist sehr zuversichtlich. „Das war sehr ärgerlich, zumal die Treffer in der Nachspielzeit fielen. Ich hatte eigentlich mit einem Punkt gerechnet“, so Hardt, der jedoch weiß, dass der Gegner seine Stärken hat. „Natürlich hat man vor deren Leistung Respekt, aber klar ist, dass wir gewinnen wollen. Trotzdem ist das schon ein Pfund, aber wenn ich sehe, dass sie sich am letzten Spieltag zu Hause mit einem 1:0 gegen Brunsbüttel durchsetzen, ist mir nicht angst und bange“, so der 51-Jährige.