﻿Landesliga Schleswig: Osterrönfelder TSV geht beim TuS Rotenhof unter

Rendsburg. Der Osterrönfelder TSV ist am Freitagabend auf der Sportanlage in der Fockbeker Chaussee im Nachbarschaftsderby beim TuS Rotenhof vor 400 Zuschauern mit 1:8 mächtig unter die Räder gekommen. Sehr zum Leidwesen von OTSV-Chefcoach Henning Hardt, der sich vor dem Spiel recht optimistisch zeigte. „Wir wollen hier etwas holen“, sagte der 51-Jährige.

Mats Henke mit Hattrick

Der Stachel sitzt tief, sehr tief. Während die Gastgeber mit den lautstarken Fans Derbysieger, Derbysieger, hey, hey sangen, schlichen die Osterrönfelder nach dem Schlusspfiff wie begossene Pudel vom Platz. OTSV-Trainer Henning Hardt rang sichtlich nach Worten und versuchte, die Schmach zu erklären. „Ich habe meine Jungs vor Felix Knuth und Mats Henke gewarnt. Wir wollten sie nicht aus den Augen verlieren“, erklärte Hardt. Genützt hat es nichts. Henke stach mit einem Dreierpack (19., 39., 84.) heraus und kommt bereits auf zwölf Saisontreffer. Knuth stand seinem Sturmpartner in nichts nach: Der 22-Jährige traf zweimal (8., 29.) und bereitete zwei Treffer vor. „Meine Jungs waren von der ersten Minute wach und aggressiv. So wie es in einem Derby sein muss. Ich bin seit zweieinhalb Jahren hier, und es war mit Abstand das beste Spiel in dieser Zeit“, konstatierte TuS-Co-Trainer Jilami Ben Mahmoud, der den erkrankten Cheftrainer Hans-Hermann Lausen vertrat.

Mattes Hardt jagt Foulelfmeter über das Tor

Auf Osterrönfelder Seite klappte rein gar nichts. Trainer-Sohn Mattes Hardt jagte in der 50. Spielminute einen berechtigten Foulelfmeter in den Rotenhofer Abendhimmel. „Die Szene war symbolisch für uns heute. Die Mannschaft war im Kollektiv nicht auf dem Platz. Es hat an diesem Abend nicht im Ansatz etwas geklappt“, ärgerte sich Henning Hardt nicht nur über die vielen Gegentore. „Das war schon etwas peinlich. Nicht mal die Körpersprache war vorhanden. Nach dem zweiten Gegentreffer ließen wir schon die Köpfe hängen. Jeder hatte mit sich selber zu tun. Einfach fürchterlich“, wütete Hardt. Bei den Gastgeber hingegen lief es wie aus einem Guss. Kenneth Traulsen traf in der 48. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß. „Den hätten wir wahrscheinlich auch über das Tor gedroschen. Selbst als wir den Anschlusstreffer erzielen geht kein Ruck durch die Mannschaft. Ganz im Gegenteil, denn im Gegenzug bekommen wir das nächste Tor eingeschenkt. Das muss ich erst einmal verdauen“, meinte Hardt.

Schiedsrichter: Jannes Flaszynski (SV Holtsee) – Tore: 1:o, 3:0 Knuth (9., 29.), 2:0, 4:0, 8:1 Henke (20., 39., 84.), 5:0 Traulsen (48.), 5:1 Szalies (70.), 6:1 Kaak (71.), 7:1 Bahr (80.) – Zuschauer: 400.