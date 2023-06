﻿Landesliga-Transfers: Preetzer TSV holt Trio – Akgün, Soukou und Hasenpusch kommen

Sportlerparty an der CAU

So läuft das Campus Open Air auf dem Sportforum in Kiel

Sport, Musik und Party: Das Campus Open Air ist die größte Studentenfeier in Schleswig-Holstein. Rund 4000 Besucher werden den gesamten Sonnabend auf den Wiesen am Sportforum erwartet. Bevor am Abend bei der Sportlerparty gefeiert wird, standen tagsüber mehrere Turniere an.