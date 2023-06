﻿Landesliga-Transfers: Silas Barho wechselt von Kronshagen zum Osterrönfelder TSV

Kostenfrei bis 14:30 Uhr lesen

Delegationsbetreuerin

Internationaler Besuch gehört zur Kieler Woche dazu wie Segeln, Musik und Essen. Im Kiwo-Kurztalk erklärt die Grünen-Kommunalpolitikerin Daniela Sonders, warum sie eine Delegation aus Göteborg betreut, was den Austausch so wichtig macht und was sie den Gästen in Kiel zeigt.