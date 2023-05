﻿Landesliga-Transfers: Youssef Mousa verlässt den TSV Kronshagen

Newsletter „Das THW-Update“

THW, PSG, TVB, oh weh, oh weh!

Verletzungspech, verlorenes Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, eine strapaziöse Auswärtsreise zum TVB Stuttgart vor der Brust – der THW pfeift, wie man so schön sagt, auf dem letzten Loch. Es sind anstrengende Tage für den Handball-Rekordmeister, der den Kopf allerdings nicht in den Sand steckt. Cheftrainer Filip Jicha glaubt an seine „Special Ones“.