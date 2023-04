﻿90+2! Gashi lässt Klausdorf im Spitzenspiel gegen den VfR spät jubeln

Siegtor in letzter Sekunde! Durch sein goldenes Tor zum 1:0 brachte Driton Gashi den TSV Klausdorf zurück in den Aufstiegskampf der Landesliga Mitte – und verschärfte zugleich die Sorgen bei Mitkonkurrent VfR Neumünster.

Driton Gashi (re.) spielte der VfR-Abwehr häufig Knoten in die Beine und wurde in der Nachspielzeit zum Matchwinner.

Klausdorf. Der TSV Klausdorf meldet sich im Aufstiegskampf der Landesliga Mitte zurück: Im Spitzenspiel gegen den VfR Neumünster deutete lange Zeit alles auf eine Nullnummer hin, was die letzten Aufstiegshoffnungen zerstört hätte – doch dann erlöste Driton Gashi den TSVK mit seinem Treffer zum 1:0 in der Nachspielzeit. „Ich war so glücklich! Wir werden nun so weitermachen, bis zum letzten Spieltag. Wir sind jetzt wieder dran“, sagte der strahlende Matchwinner nach Abpfiff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den VfR und seinen neuen Coach Rocco Leeser war es die zweite Niederlage im dritten Pflichtspiel, so dass die Lila-Weißen in der Tabelle auf Platz drei abrutschten und der Aufstieg nun immer mehr in Gefahr gerät.

VfR mit großer Fan-Unterstützung in Klausdorf

Neumünster reiste trotz der bitteren Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Lägerdorf mit großer Fan-Unterstützung nach Klausdorf. Die Anhänger peitschten ihr Team lautstark nach vorn, sahen aber, dass sich ihre Mannschaft von Anfang an schwertat. Auch wenn die Leeser-Truppe viel Ballbesitz hatte, kam dabei selten etwas Gefährliches heraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hausherren hingegen schalteten immer wieder schnell um, scheiterten allerdings ein ums andere Mal an einem starken Christopher Newe im Tor von Neumünster.

Klausdorf bestimmt das Spielgeschehen in der Schlussphase

Obwohl die Klausdorfer zum Siegen verdammt waren, um ihre Aufstiegschance zu wahren, ging die Mannschaft von Dennis Trociewicz lange Zeit nicht ins Risiko, erhöhte erst in der Schlussphase das Pensum. „Ich ärgere mich fast, dass wir ein bisschen zu spät versucht haben, nochmal den Druck zu machen“, sagte Trociewicz nach Schlusspfiff.

Das aber zahlte sich direkt aus, Klausdorf drängte ab der 75. Spielminute auf den Sieg. Nach einer schlecht geklärten Hereingabe hätte Marc Schwabe die Hausherren beinahe per Kopf in Führung gebracht, doch VfR-Keeper Newe machte sich länger und länger und konnte den Ball mit den Fingerspitzen noch über die Latte lenken (86.).

Immer wieder scheiterten die TSVK-Kicker an Torwart und Pfosten, alles deutete auf eine Wiederholung des Hinspiel-Ergebnisses hin – dann flog ein langer Ball über die VfR-Abwehr, der flinke Gashi bekam akrobatisch eine Fußspitze an das Leder und erlöste die Klausdorfer spät (90.+2). Ekstase auf der einen Seite, Frust auf der anderen, nur wenig später war Schluss.

TSV Klausdorf – VfR Neumünster 1:0 (0:0) TSV Klausdorf: Paulat (84. Gutsmann) – Gorn, Petersen, Grossmann – Hakaj, Schwabe (87. Vetter), Bossen, Hillmer, Gashi – Kuklinski, Kern (94. Mordhorst). VfR Neumünster: Newe – Kahlcke (77. Jasari), Yamak, Jasari, Nasri – Gashi, Schomaker (92. Khemiri), Stolting, Hirsch (77. Rohwedder), Hathat – Cumur (90. Akcicek). Schiedsrichter: Jannek Hansen – Tor: 1:0 Gashi (92.) –Zuschauer: 150.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VfR verliert Tabellenführung

Durch die Niederlage rutscht Neumünster auf den dritten Tabellenplatz ab und geht am kommenden Spieltag ins wegweisende Spiel gegen den neuen Tabellenführer aus Hohenweststedt. Rocco Leeser möchte noch nicht von einem Endspiel sprechen, weiß aber um die Bedeutung der Partie: „Es ist ganz klar, was wir nächste Woche machen müssen: Wir müssen gewinnen!“

Der TSV Klausdorf darf nach dem Sieg wieder hoffen. „Wir wollen durch den Sieg noch einmal ordentlich Schwung kriegen und das machen, was wir schon die gesamte Hinrunde gemacht haben“, sagte Trociewitcz. Ob der TSVK aufsteigt, wenn alle vier kommenden Spiele gewonnen werden? „Ich bin dann auf jeden Fall guter Dinge, dass etwas gehen kann, und sei es über die Relegation“, so der Klausdorfer Coach.