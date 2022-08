﻿Landesligist SV Henstedt-Ulzburg kassiert zwei Tore in der Nachspielzeit

Trainer Christian Puschs Anweisungen blieben in der Schlussphase ungehört. Der SV Henstedt-Ulzburg verspielte in Eichholz einen 3:0-Vorsprung.

Henstedt-Ulzburg. Es lief lange perfekt. Vincent Niemeyer legte in der 6. und 63. Minute zwei Tore für den SV Henstedt-Ulzburg vor. Als Pasquale Longo (77.) im Fußball-Landesligaspiel beim Eichholzer SV sogar auf 3:0 erhöhte, schien für die Elf von SVHU-Trainer Christian Pusch alles klar zu sein. Doch in der Schlussphase ließ sich Puschs Team den Sieg entreißen und musste sich mit einem 3:3 (1:0) begnügen.

Pusch reagierte erstaunlich gelassen: „Natürlich sind wir enttäuscht, die späten Gegentreffer sind bitter. Vielleicht hat meine junge Mannschaft nach dem 3:0 durch Longo geglaubt, durch zu sein. Nach dem Anschlusstor haben wir viele Fehler gemacht und sind wir ins Schwimmen geraten. Grundsätzlich spiegelt das Ergebnis die Leistungen beider Mannschaft wider.“

Hamers Freistoß rauscht zum 3:3 ins Netz

Auf Kunstrasen entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem auch die Eichholzer zu Torgelegenheiten kamen, aber lange nur die Pusch-Schützlinge trafen. „Vor der Pause haben wir eine ganze Reihe von Halbchancen des Gegners zugelassen“, sagte Pusch. „Nach der Halbzeit konnten wir den ESV besser von unserem Tor fernhalten.“ Bis Maik Germann (81.) auf 1:3 verkürzte. In der Nachspielzeit gelang Niklas Hamer erst das 2:3, wenig später trat Hamer zu einem Freistoß an – der Schuss rauschte zum Entsetzen der Gäste ins Netz.

SVHU wird aus der Schlussphase Lehren ziehen

„Wir werden aus dem lernen, was heute passiert ist“, sagte Pusch. „Eichholz besitzt eine starke Mannschaft. Es hat mir gefallen, wie unsere Jungs den Kampf angenommen haben.“

SV Henstedt-Ulzburg: Fin Drews – Luka Hartwig, Lars Höche, Daniel Ahlers, Finn Christiansen – Helge Schröter, Björn Zimmermann (46. Luke Hubach) – Mika Klein, Pasquale Longo (85. Yannik Hülbert), Max Spreitzer (75. Timo Reinbold) – Vincent Niemeyer (83. Mladen Vidovic).

Tore: 0:1, 0:2 (6. / 63.) Vincent Niemeyer, 0:3 (77.) Paquale Longo, 1:3 (81.) Maik Germann, 2:3, 3:3 (90.+2 / 90.+4) Niklas Hamer.

SR: Sebastian Kück (FC Niendorf/Ostsee); Z: 100.