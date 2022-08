Die Sportvereine in Schleswig-Holstein lösen sich mit einem Aufbruch zuversichtlich und kreativ aus der Corona-Krise, so sieht es Thomas Niggemann vom Landessportverband im Interview. Überwunden haben sie die Folgen aber noch nicht, während die Energie-Krise schon vor der Tür steht.

Kiel. Noch nie haben die Sportvereine in Schleswig-Holstein so viele Federn lassen müssen wie durch die Corona-Lockdowns. Im ersten Pandemie-Jahr verloren sie rund 34 000 Mitglieder. Ausgestanden sind die Folgen noch nicht, sagt Thomas Niggemann, Geschäftsführer für Vereins- und Verbandsentwicklung beim Landessportverband im Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Niggemann, wie geht es den Sportvereinen im Land?

Thomas Niggemann: Was sich derzeit in den Vereinen abspielt, kann man als Aufbruchphase im Sport beschreiben. Das ist allein daran zu erkennen, wie riesig das Interesse ist, bei unserem Tag des Sports am 4. September in Kiel rund um das Haus des Sports mitzumachen, nachdem die Veranstaltung zweimal wegen Corona nur in deutlich abgespeckter Form stattfinden konnte. Unter den 60 Vereinen sind etliche neue dabei, die sich präsentieren wollen. Wir erwarten 30 000 Besucher, die an diesem Tag 160 Sportarten kostenlos ausprobieren können. Allein auf den drei Bühnen gibt es an dem Sonntag 150 Auftritte von Tanz bis Boxen, von Budosport bis Einradfahren. Ganz neu ist, dass unter der Marke "Tag des Sports" 67 Veranstaltungen im ganzen Land stattfinden – es gibt also nicht nur bei uns am Winterbeker Weg viel zu erleben.

Weshalb sprechen Sie von Aufbruch?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil die Corona-Zeit sehr schwierig war. Es gab Mitgliederverluste, Mannschaften brachen weg und kamen hinterher nicht wieder zusammen, Ehrenamtliche haben gemerkt, dass es auch ohne die Arbeit im Verein geht. Jetzt fahren die Vereine wieder hoch, bekommen es aber mit den gesellschaftlichen Nachwirkungen zu tun.

Lesen Sie auch

Welche sind das?

Wir sehen, was der Bewegungsmangel mit den Menschen gemacht hat, vor allem mit den Kindern. Das sind erschreckende Befunde von Adipositas und psychischen Problemen. Positiv ist, dass ganz viele Mitglieder nach dem ersten Corona-Jahr wieder zurückgekommen sind. Wir freuen uns, dass ein Teil der Verluste wieder aufgefangen werden konnte. Die Bestandserhebung Anfang des Jahres hat gezeigt, dass die Mitgliederzahl von 2020 auf 2021 in Schleswig-Holstein um 1,2 Prozent gewachsen ist.

Hält der Trend im laufenden Jahr an?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Kindern nach meinem Eindruck durchaus, im Alter von bis zu sechs Jahren hatten wir auch 2021 die stärksten Zuwächse. Bei Jugendlichen hingegen ist es im Moment schwierig, vor allem im Mannschaftssport. Wir wissen von unserem Handball- und Fußballverband, dass es in der A-, B- und teils auch in der C-Jugend Rückgänge bei den Mannschaftsmeldungen gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das so schnell wieder ändert. Ernsthaftes Engagement in der B-Jugend ist durchaus mit Training zweimal in der Woche sowie Spielen am Wochenende verbunden, vielleicht sogar mit Fahrerei in Schleswig-Holstein. Das ist unter den 15- und 16-Jährigen zurzeit offenbar wenig attraktiv.

Gibt es genug Trainer und Betreuer?

Im derzeitigen Aufbruch werden auch wieder Ehrenamtliche gesucht. Die fehlen in der Tat an einigen Stellen. Ich denke, aus zwei Gründen: In der Corona-Zeit haben viele zu schätzen gelernt, mehr Zeit für sich zu haben, anstatt zum Beispiel jeden Sonnabend mit der Jugendmannschaft los zu müssen. Außerdem haben uns viele Vorsitzende und Mitgliederbeauftragte zurückgemeldet, dass sie über zwei Jahre kaum Gelegenheit hatten, Leute persönlich anzusprechen. Sonst haben sie ihren Trainer- und Betreuernachwuchs, aber auch potenzielle Kandidaten für Vorstandsposten, auf Gemeinde- oder Vereinsfesten und bei anderen Gelegenheiten beim Kaffee oder Bier direkt angesprochen. Man traf sich aber kaum.

Lesen Sie auch

Droht der Aufbruch abgewürgt zu werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vereine reagieren zum Glück sehr flexibel, und der Landessportverband berät auch zu neuen Wegen der Nachwuchsgewinnung, etwa durch digitale Möglichkeiten. Bedauerlich ist aber, dass jetzt die Energie-Problematik um die Ecke kommt. Der Sport muss seinen Beitrag zum Sparen leisten, keine Frage. Bei den Sportstätten müssen wir aber differenzieren. Wer Schwimmhallen schließen will, muss bedenken, dass davon nicht nur der Leistungssport betroffen wäre, sondern ganze Gesundheitsorte wegfielen. Babyschwimmen und Reha-Wassergymnastik für Senioren sind nur zwei Beispiele. Und beim Schwimmenlernen sind uns schon zwei Jahrgänge weggebrochen in der Corona-Zeit. Ein weiterer wäre ein herber Schlag.

Lesen Sie auch

Wie wollen Sie das verhindern?

Der Großteil unserer Vereine nutzt Sportstätten der Kommunen, deshalb haben wir deren Spitzenverbände daran erinnert, bei jedem Schritt auch die Sportvereine mit ins Boot zu holen. Denn in dieser Phase wäre es fatal, Hallen zu schließen. Einige Gemeinden haben schon klargemacht, dass sie nicht nur Kitas und Schulen als Daseinsvorsorge betrachten, sondern auch Sportangebote. Das begrüßen wir sehr.