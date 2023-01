﻿Lars Martensen und Celine Stockrahm gewinnen beim Jahres-Kehraus

Zwei Jahre lang mussten Fans des Silvesterlaufs des Segeberger Ruderclubs auf ihr traditionelles Wettrennen am letzten Tag des Jahres verzichten. Nach überstandener Pandemie schickte Bad Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau 64 Teilnehmende auf die 7,2 Kilometer lange Strecke um den See.

Bad Segeberg. Als der Startschuss ertönt war, packte sie der Ehrgeiz. Sie, die den Silvesterlauf des Segeberger Ruderclubs noch aus ihrer Schulzeit kennt und am Morgen noch nicht so recht wusste, ob sie Lust haben würde oder nicht. Sie hatte. Mit einer kleinen Einschränkung. „Ich wollte locker laufen“, verriet Celine Stockrahm aus Bark, die in Lübeck studiert und in ihrer Freizeit Triathletin ist. „Dann hat mich aber während des Rennens der Ehrgeiz gepackt.“

Und dieser trug Celine Stockrahm während der gesamten 7,2 Kilometer um den Großen Segeberger See und ließ sie nach 34,18 Minuten als erste Frau über die Ziellinie laufen. Ausgepumpt und zufrieden.

Zu diesem Zeitpunkt war der Sieger des Männer-Wettbewerbs gerade wieder zu Atem gekommen, hatte die ersten Glückwunsche entgegengenommen. 27,39 Minuten benötigte Lars Martensen bei angenehmen 12 Grad für die Seerunde. „Ein schöner Jahresabschluss“, freute er sich. Martensen feierte seine Premiere am Großen Segeberger See und kann zuhause gleich doppelt anstoßen. Der Triathlet und Celine Stockrahm sind ein Paar. „Tolle Strecke und auch mit meinem Tempo kann ich zufrieden sein.“

Zufrieden wirkte auch Robin Horns, Mitorganisator des Laufs, der bei seiner letzten Auflage 2019 noch 163 Teilnehmende zählte. Mit 75 bis 100 Läuferinnen und Läufer hatte Horns gerechnet, sah die 64 Ausdauersportler aber dennoch als gutes Ergebnis beim Re-Start nach drei Jahren Pause an. „Es hatte ja auch am Morgen noch in Strömen geregnet. Außerdem müssen sich die Menschen erst einmal wieder daran gewöhnen, dass es solche Veranstaltungen wie die unsere wieder gibt“, sagte Horns zur Tatsache, dass die Teilnehmerzahl nicht ganz so üppig wie erhofft ausgefallen war. Horns selbst war lange vor dem Startschuss auf der Strecke unterwegs, hatte sie am Vormittag abgelaufen, vermessen und von allen Hindernissen auf den Wegen befreit.

Für Bad Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau, die traditionell den Startschuss gibt, war auch diesmal beim Silvesterlauf für jeden etwas dabei. „Ob jung oder alt“, sagte sie. „Jeder kann dabei sein und seine persönliche Bestzeit laufen.“ Was viele auch taten. Andere aber waren einfach nur glücklich, dass sie, egal in welcher Zeit, sich am letzten Tag des Jahres aufgerafft und sich noch einmal die Laufschuhe angezogen hatten.

So wie die Teilnehmenden des Lauftreffs Klein Rönnau, die jede Zielankunft eines Gruppenmitglieds mit Applaus überschwänglich feierten. Denn bei allem Ehrgeiz stand eines über allem: Der Spaß. Und den verspürten augenscheinlich die meisten beim Silvesterlauf des Segeberger Ruderclubs am letzten Tag des Jahres 2022.