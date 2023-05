﻿Nachwuchsreiterin aus Hohenfelde startet in der U 25-Dressur beim deutschen Spring- und Dressur-Derby

Hamburg. Es ist Derbyzeit! Am Mittwoch startete das traditionsreiche deutsche Spring- und Dressurderby in Klein Flottbek. In der ersten Qualifikation für das Derby, einen der schwersten Parcours der Welt, siegten der Brasilianer Carlos Riba und Trix. Die amtierenden Derbysiegerinnen Cassandra Orschel (Sehestehdt) und Dacara E schafften mit einer fehlerfreien Runde Platz 12. Der Kampf um die Titelverteidigung ist also aufgenommen.

Mario Stevens und Starissa siegen im Championat von Hamburg

Die Hauptprüfung am Donnerstag war das Championat von Hamburg, das internationale Eröffnungsspringen mit einem Gesamtpreisgeld von 53 000 Euro. In dieser 1,55-Meter-Springprüfung siegte der amtierende deutsche Meister Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa. Zehn der 52 Starter waren im Umlauf fehlerfrei geblieben und qualifizierten sich für das Stechen. Die Prüfung war gleichzeitig die Qualifikation für den Großen Preis von Hamburg am Sonnabend. „Das Championat von Hamburg war ein Traum von mir, das habe ich jetzt geschafft“, sagte Stevens im Anschluss.

„Mega happy“ zeigte sich Turnierchef Volker Wulf nicht nur über das gute Wetter: „Es sind viele, viele Leute gekommen. Es wurden nicht weniger Karten gekauft als in den Vorjahren.“ Am Freitag geht es erstmals über den berühmt-berüchtigten Derby-Wall. In der zweiten Qualifikation geht es ab 13.30 Uhr über einige der speziellen Hindernisse des seit 1920 kaum veränderten Derbykurses.

Das erste so große Turnier für Lea-Sophie Klein und Be Happy

Auf dem Dressurplatz steht neben der zweiten Qualifikation für das Pony-Dressur-Derby die Qualifikation für das U 25-Dressur-Derby an, eine Dressurprüfung der Klasse S*. Zum ersten Mal dabei ist Lea-Sophie Klein aus Hohenfelde. Die 24-Jährige hat ihren 10-jährigen Wallach Be Happy, genannt Bruno, dabei, den sie selbst bis zur schweren Klasse ausgebildet hat.

„Ich bin sehr, sehr doll aufgeregt. Es ist auch das erste Mal, dass ich auf einem so großen Turnier dabei bin“, sagte Klein, die 2022 ihre erste S-Dressur ritt und bisher sechs Siege in dieser Klasse vorweisen kann. Richtige Erwartungen habe sie daher keine. Sie hoffe nur, dass ihr Pferd „genauso konzentriert läuft wie sonst auch auf dem Turnier. Da klappt es immer sehr gut, also er liefert wirklich immer top Leistungen. Ich hoffe, dass wir das hier auch abrufen können.“

Auch Mirjam Kock am Brink aus Boostedt steht mit ihrem Wallander K auf der Startliste. Los geht diese S*-Dressur um 11 Uhr. Das Finale der besten Drei mit Pferdewechsel beginnt am Sonnabend um 12.30 Uhr.

