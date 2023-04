﻿Leezener SC braucht in der Verbandsliga ein Fußball-Wunder

Blau-Weiß Wittorf zieht zum zweiten Mal in Folge in die Play-offs ein. Die Badminton-Bundesliga schlossen die Neumünsteraner nach dem 4:3-Heimsieg gegen den TV Refrath als Tabellensechster ab. In den Playoffs treffen die Wittorfer am 15./16. April auf den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim.