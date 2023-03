﻿Leezener SC wacht nach 0:3-Rückstand zu spät auf

Der Leezener SC benötigt jeden Punkt, um den Platz in der Fußball-Verbandsliga Südwest zu verteidigen. Aber auch bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel gingen die Leezener leer aus. Der SC Rönnau 74 zeigte bei der Pleite in Bargteheide ungewohnte Schwächen in der Defensive.

Kreis Segeberg. Der Leezener SC steckt in der Südweststaffel der Fußball-Verbandsliga im Tabellenkeller fest. Die Elf von Trainer Marco Heß kassierte in einer torreichen Partie eine 3:6 (0:2)-Niederlage bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel, die mit den drei Punkten ins gesicherte Mittelfeld vorrückte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn du die erste Halbzeit so verschläfst wie wir und später kein Spielglück hast, gehst du als Verlierer vom Platz“, ärgerte sich Trainer Heß. Gleich in der ersten Minute zappelte der Ball nach einer Ecke im LSC-Kasten. „Ein Flippertor“, stöhnte Heß. Sein Abwehrspieler Nils Albers soll zuletzt am Ball gewesen sein. Nikolas Splieth (38.) erhöhte für die Platzherren auf 2:0. Stefan Timm (57.) gelang sogar noch das 3:0.

0:3 war der Weckruf für den Leezener SC

„Das war offensichtlich der Weckruf für unsere Jungs. So einfach wollten sie sich nicht geschlagen geben“, sagte Heß. Marc Kuhlmann (59.) und Hans-Jordt Petersen (62.) sorgten mit ihren Toren für Spannung. „Dann haben wir wie in der Vorwoche einen fragwürdigen Elfmeter gegen uns bekommen“, sagte Heß. Jonas Fahrenkrog (75.) erzielte vom Punkt das 4:2, das Marcel Bennsen zwei Minuten später mit dem Anschlusstreffer der Gäste beantwortete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leezener bliesen zur Schlussoffensive. Doch der 4:4-Ausgleich fiel nicht. Stattdessen machten Luis Schier (90.+3) und Alexander Agne (90.+4) für die SG Elmenhorst/Tremsbüttel in der Nachspielzeit alles klar.

Leezener SC bleiben noch acht Spiele

„Uns bleiben acht Spiele, um die für den Klassenerhalt erforderlichen Punkte zu sammeln“, sagte Heß. „Allmählich wird es Zeit, dass wir damit anfangen.“ Er ist zuversichtlich, dass seiner Mannschaft am Sonnabend, 25. März, die Trendwende einleitet. Um 16 Uhr wird das Spiel gegen den TuS Hartenholm angepfiffen.

„In der Hinrunde war die Situation ähnlich, auch da hatten wir vor dem Derby Spiele verloren, die wir nicht hätten verlieren müssen. Und dann sind wir mit einem 3:1 aus Hartenholm zurückgekommen“, erläuterte Heß seinen Optimismus.

SC Rönnau mit defensiven Schwächen

Mit einem Sieg beim TSV Bargteheide hätte der SC Rönnau 74 bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten heranrücken können. Doch es blieb beim Konjunktiv. Die Gastgeber setzten sich mit 4:3 (3:1) durch. „Jetzt treffen wir vorne, kassieren hinten aber vier Stück“, sagte SCR-Trainer Sören Warnick, dem eine ganze Menge am Auftritt seiner Mannschaft missfallen hatte. „Wir waren gut auf Bargteheide vorbereitet, haben dann aber nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sturmduo Bedei und Loose harmoniert

Die defensive Stabilität, die die Rönnauer vor der Winterpause ausgezeichnet hatte, war wie weggeblasen. „Wir waren nicht eng an den Leuten dran, haben wenig kommuniziert“, kritisierte Warnick sein Team. Luca Schulz (18.) traf zum 1:0, Tim Bedei (34.) glich für die Gäste aus.

Die keine 60 Sekunden später durch Jannis Rieger den zweiten Gegentreffer kassierten. Janick Loose (77.) ließ die Elf von SCR-Trainer Sören Warnick mit dem 2:3 kurz hoffen, dann erhöhte Schulz (82.) auf 4:2 für Bargteheide. Loose (83.) brachte Warnicks Elf auf 3:4 heran. Zu mehr reichte es nicht.