﻿Leezener SC will den TuS Hartenholm erneut überraschen

Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

Was Sie am 25. und 26. März in Kiel und der Region unternehmen können

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende in Kiel und der Region unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Termine und Veranstaltungen für den 25. und 26. März. Unter anderem locken in Bad Bramstedt eine Varieté-Show und in Kiel die zaubernden Ehrlich Brothers. Mehr Tipps gibt es hier.