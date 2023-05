﻿Leichtathleten aus der Region nehmen Kurs auf die DM-Teilnahmen

Zeven. Die Leichtathleten bringen sich in Position für die Saisonhöhepunkte: Beim Pfingstsportfest in Zeven gab es im halben Dutzend die Erfüllung von Normleistungen, um bei den Deutschen Meisterschaften starten zu können.

Nach ihrem Ausflug auf die Langstrecke ist Adia Budde (TSV Altenholz) in ihrer Spezial-Disziplin, dem Hindernis-Lauf, angekommen. Für Zeven hatten sie sich mit Trainer Karsten Ralfs eine erste Standortbestimmung vorgenommen und eine Zeit von 6:18 Minuten angepeilt. „Wir hatten uns einen Plan zurechtgelegt, den sie in 200-Meter-Abschnitten exakt abgespult hat. Da gab es nur Abweichungen von maximal 0,6 Sekunden. Adias Tempogefühl ist fantastisch“, schwärmte Ralfs.

Die Konkurrenz konnte diesem Plan nicht folgen. Von Beginn an ging die Altenholzerin an die Spitze, lief ihr eigenes Rennen und verbesserte ihre Bestzeit von der EM 2022 um mehr als zehn Sekunden. Mit der Siegerzeit von 6:17,91 Minuten unterbot sie zudem den seit elf Jahren bestehenden Landesrekord und wurde norddeutsche Meisterin, denn in ihrer Disziplin wurde der Titel in Zeven vergeben.

WTV-Sprinterinnen können für die DM planen

Pure Freude gab es bei den Sprinterinnen des Wellingdorfer TV. Julia Heinzel spurtete über die 100 Meter in Saisonbestleistung von 11,75 Sekunden auf Rang zwei und erfüllte damit die A-Norm des DLV für die Teilnahme an der DM der Frauen auf die Hundertstel-Sekunde genau. Für die nationale Meisterschaft der U 20 kann zudem Vereinskameradin Stine Schmidt planen. Sie siegte in ihrem Rennen über die 400 Meter Hürden in 61,18 Sekunden und hat die Qualifikationsnorm damit deutlich unterboten.

LAC Kronshagen auf Mitteldistanz in starker Form

In den großen Feldern der Mitteldistanz-Rennen mussten sich die Läufer des LAC Kronshagen beweisen. Nachdem Hauke Trost bereits die DM-Norm über die 1500-Meter-Distanz der U 20 in der Tasche hatte, legte er in Zeven über die 800 Meter nach. In 1:54,87 Minuten (Saisonbestleistung) gewann er seinen Lauf und wurde in der U 20-Wertung insgesamt Dritter. Klubkollege Jann Penon schaffte im parallelen Lauf in 1:55,07 Minuten ebenfalls Saisonbestleistung und durfte sich über Rang zwei in der Männer-Konkurrenz freuen.

Fenna Wulf (LAC) nutzte die perfekten Bedingungen über Pfingsten, um über die 1500 Meter in 4:47,53 Minuten nicht nur eine neue persönliche Bestleistung abzuliefern, sondern sich auch für die U 20-DM zu empfehlen. Als Zweitschnellste der U 20 erfüllte sie die Norm über diese Distanz, plant aber eine Teilnahme über die 3000 Meter. Die Norm von 10:15 Minuten dafür sollte nach dieser Leistungssteigerung kein Problem sein.

Geschwister Haiduk springen auf hohem Niveau

Siege aus Zeven brachten die Hochspringer Lukas Haiduk und Meike Haiduk (LG Neumünster) mit. Die 2,07 Meter von Lukas entsprechen der DLV-B-Norm für die Männer, Schwester Meike überquerte die 1,77 Meter als Qualifikationshöhe für die U 20.

KN