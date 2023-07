﻿Leichtathleten Hey und Haiduk voller Freude über vierte DM-Plätze

Kassel. Euphorisch kehrten die SH-Leichtathleten von den Deutschen Meisterschaften in Kassel zurück. Mit 800-Meter-Ass Alina Ammann (TuS Esingen) feierten sie eine überraschte Deutsche Meisterin. „Ich wollte nicht zu früh jubeln, weil ich nicht wusste, ob es gereicht hat“, so die Gold-Läuferin (2:01,42 Sekunden), die auf der Zielgeraden die Favoritinnen überspurtet hatte. Und auch die Athleten aus Kiel und Neumünster hatten starke Auftritte – mit vierten Plätzen durch 400-Meter-Hürden-Läufer Luca Hey (THW Kiel) und Hochspringer Lukas Haiduk (LG Neumünster).

Gold-Lauf von Alina Ammann über 800 Meter

„Hätte mir das einer vorher gesagt, hätte ich es nicht geglaubt“, sagte Hey. „Es hat wirklich alles gepasst: Die Schnelligkeitsausdauer war voll da, nach dem Halbfinale stand das große ‚Q’ – die direkte Qualifikation, und im Finale Platz vier mit persönlicher Bestleistung. Und das, obwohl es für mich ein bisschen zu warm war.“ Die beiden Top-Läufer agierten in einer eigenen Liga, dahinter entwickelte sich ein spannendes Rennen um die weiteren Plätze: „Das ist es, wofür man läuft. Ich habe diese Atmosphäre voll genossen“, so Hey, der über seine neue Bestmarke von 51,78 Sekunden strahlte.

Seine persönliche Bestleistung erreichte Lukas Haiduk zwar nicht ganz, sprang mit 2,05 Metern aber auf DM-Rang vier. © Quelle: Ralf Abratis/Archiv

Auch Hochspringer Haiduk schwärmte von Kassel: „Hammer! Wenn man ins Stadion kommt, und all diese Menschen auf der Tribüne sieht, einfach Hammer. Jeder Wettkampf sollte so sein.“ Mit übersprungenen 2,05 m kam er zwar nicht ganz an seine Bestleistung ran, lieferte aber einen guten Wettkampf ab. „Das Ergebnis ist auch immer ein Resultat der Leistungen der anderen. Und für meine erste Deutsche Meisterschaft war es sehr gut. Mit der Technik vom 2,05-Meter-Sprung wäre vielleicht noch mehr drin gewesen“, so Haiduk. Aber auch ohne Medaille gab es am Abend allen Grund zum Feiern. Denn nach dem Wettkampf ging es zurück nach Neumünster – zum Abiball seiner Schwester Meike.

Berit Mues mit ihrem Trainer Andreas Fuchs nach dem 800-Meter-Lauf zur DM in Kassel. © Quelle: privat

800-Meter-Läuferin Berit Mues (LAC Kronshagen) schied nach ihrem Halbfinale zwar aus, durfte sich aber mit 2:08,22 Minuten über eine neue persönliche Bestleistung freuen. „Das hat sie sehr gut gemacht. Erst auf der Zielgeraden musste sie die anderen etwas ziehen lassen“, berichtete ihr Trainer Andreas Fuchs. Nicole Adler (LAC) lief bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft über die 5000 Meter auf Platz 16 (16:56,60 Minuten), und 100-Meter-Sprinterin Julia Heinzel (Wellingdorfer TV) schaffte es bei ihrem zweiten DM-Auftritt der Elite in 11,76 Sekunden erneut bis ins Halbfinale.

