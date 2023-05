﻿Leichtathletik: SC Rönnau 74 und BT sammeln fleißig Edelmetall

Norderstedt. Sina Münster verdrehte die Augen, als Kampfrichter Olaf Ohge das Ergebnis der Zwölfjährigen beim Ballwurf verkündete: „48 Meter 50“, schallte es quer über den Platz im Waldstadion vom SV Friedrichsgabe, wo die landesoffenen Kreismeisterschaften in den Altersklassen U 10 bis U 14 ausgetragen wurden. „Nicht schon wieder 48,50 Meter“, murmelte Sina nach der Bekanntgabe.

Die Reaktion der Athletin vom SC Rönnau 74 war nachzuvollziehen. Schon drei Mal zuvor hatte sie exakt diese Weite geworfen. „Ich will heute die 50 Meter-Marke knacken“, hatte sie sich eigentlich vorgenommen. Drei verkorkste Versuche später gelang ihr wieder ein unglaublich weiter Wurf. „Der sieht nach mindestens 49 Metern aus“, waren sich die Zuschauer sicher. Doch Olaf Ohge verkündete: „48 Meter 50.“ Fast schon entschuldigend legte der Weitenrichter die Erklärung nach: „Wir müssen bei den Würfen auf Halbmeterschritte abrunden. Auch ein Wurf auf 48,90 Meter ergibt für die Bewertung nur 48,50 Meter.“

Vier Goldmedaillen für Sina Münster nach sechs Monaten Verletzungspause

Damit war der Comeback-Wettkampf der Zwölfjährigen gelaufen. Ihre beiden Ziele bei den Kreismeisterschaften hatte sie verfehlt. Denn statt der angepeilten fünf Meter im Weitsprung glückten ihr „nur“ 4,82 Meter. Aber: Mit vier Gold- und einer Bronzemedaille war ihr Wettkampftag erfolgreich verlaufen.

Dabei war es ungewiss, welche Leistung die SCR-Athletin würde abrufen können. Denn Sina Münster war ein halbes Jahr lang außer Gefecht gesetzt. „Ich hatte mir im Oktober beim Aufwärmen zu einem Wettkampf den Fuß gebrochen. Die Heilung lief nicht so wie von den Ärzten gedacht. Erst jetzt, ein halbes Jahr später, kann ich wieder Sport machen“, berichtet sie von ihrer Leidenszeit. Die Rückkehr in den Leistungssport verlief allerdings nicht wie erhofft: „Der Fuß fühlt sich immer noch komisch an und begann beim Weitsprung wieder weh zu tun.“

„Mit rund 70 Meldungen ist die Beteiligung bei diesen offenen Rönnauer Vereinsmeisterschaften echt überschaubar“, meinte Kreisverbandsvorsitzender Jürgen Drümmer sarkastisch. Teilnehmer aus Norderstedt und Henstedt-Ulzburg – Fehlanzeige. Von der Kaltenkirchener TS waren drei Kinder am Start. Deutlich besser machte es die Bramstedter TS, schickte elf Kinder ins Rennen. „Dabei ist in Bad Bramstedt das Leichtathletik-Stadion wegen andauernder Baumaßnahmen gesperrt. Wir müssen auf die Anlage der Bundespolizei ausweichen. Und da gelten sehr restriktive Regeln“, sagt Olaf Ohge, Kampfrichter in Diensten der BT.

Mika Springfeld von der Bramstedter TS warf als einziger Teilnehmer den Ball über 50 Meter weit. © Quelle: Thomas Maibom

Mika Springfeld überzeugt

Die BT kann beispielsweise nur in vorher exakt festgelegten Zeiten den Sportplatz nutzen und muss bei Trainingsende zügig die Anlage verlassen. Mal eben eine Extraschicht vor Meisterschaften einlegen – geht nicht. Trotzdem wussten einige BT-Akteure, wie Mika Springfeld, zu überzeugen. Der Handballer der BT und Sohn der ehemaligen Kisdorfer Regionalliga-Handballerin Ninja Loppenthin steigerte sich im Ballwurf auf 47,50 Meter.

Mika gewann alle vier Titel in der M 12, die er gewinnen konnte. Den fünften Titel in dieser Altersklasse holte Timon Rudat, ebenfalls BT. Mika kleiner Bruder Jano war in der Altersklasse M 8 dreimal erfolgreich. Aber das Gro der Titel ging an den SC Rönnau 74. Johann Fichtner gewann alle seiner vier Wettbewerbe der M 13. Mit 5,05 Metern war er der Einzige, der die Fünf-Meter-Marke im Weitsprung knackte, und mit 52,50 Metern der Einzige, der weiter als 50 Meter warf.

Die nächste Leichtathletik-Meisterschaft findet am Wochenende in Lübeck statt, wo es um die Bezirksmeisterschaften von Südholstein und die Landesmeisterschaften der Langstaffeln in allen Klassen geht.

Die kompletten Ergebnisse aus Friedrichsgabe gibt es auf ladv.de.